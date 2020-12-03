Своїми руками можна зробити безліч цікавих ялинкових іграшок та елементів декору.

Уже зовсім небагато часу залишається до новорічно-різдвяних свят, які захоплять нас у вир задоволення, гарного настрою та радості. Аби створити святковий настрій, уже зараз можна прикрасити оселю різними власноруч зробленими дрібничками.

Читайте такожЩо подарувати на Новий рік 2021: цікаві та оригінальні ідеїЦікаві новорічні вироби можна змайструвати з підручних матеріалів, поповнивши ними колекцію ялинкових іграшок або зробивши елементи для декору інтер'єру. Звісно ж, оскільки наступний рік, згідно зі східним гороскопом, проходитиме під покровительством Білого Металевого Бика, в оформленні обов’язково має бути щось пов’язане з цією твариною.

УНІАН зібрав найкращі ідеї новорічних виробів 2021 своїми руками.

Новорічна куля з паперу на ялинку

Для виготовлення новорічних куль-ліхтариків потрібно буде нарізати кольоровий папір на смужки однакової довжини і ширини. Довжина і ширина смужок залежить від бажаного розміру ліхтарика. Для виготовлення одного паперового ліхтарика буде потрібно в середньому 14-16 смужок паперу.

Далі скласти паперові смужки разом стопкою й зробити шилом отвір з одного та іншого кінця. Протягнути нитку через один з отворів, кінець нитки слід закріпити скотчем, клеєм або стікером.

Потім протягнути нитку через другий отвір.

Натягнути нитку так, щоб смужки паперу зігнулися. Нитку слід зв’язати вузликом. Він має бути досить великий, щоб не міг проскочити через отвори в паперових смужках.

І на завершення потрібно розправити смужки, щоб вони утворили форму кулі.

Новорічні вироби з шишок

Яскраво оформлену шишку буде чудовою прикрасою на ялинці або оригінальним елементом декору. Для її створення знадобляться, власне, шишки, фарби і блискітки, яскраві пінопластові кульки, кольоровий папір (якщо хочеться зробити зірочку на маківці), клей, стрічка або мотузочок (для прикраси на ялинку), солоне тісто (для підставки).

Зробити таку іграшку нескладно – варто лише задіяти уяву, використавши яскраві елементи для прикрашання.

Вироби з глини або солоного тіста

З глини або солоного тіста можна зробити багато незвичайних виробів – різні фігурки, глиняну миску з візерунком та навіть унікальні кулони з іменами.

Для виготовлення прикрас із солоного тіста потрібні качалка, формочки для печива, фарби. Саме тісто можна зробити, взявши 1 стакан дрібної солі, 2 склянки борошна, 0,5 склянки води та 10 мл рослинної олії. А далі з використанням формочок вирізати фігурки і прикрасити їх за власним бажанням.

Ялинкова куля з ниток

Зі звичайних ниток можна зробити оригінальні ялинку, новорічний вінок або кулю. Тут знадобляться різнокольорові нитки, клей ПВА, основа для майбутнього виробу (конус або повітряна куля) та елементи декору (намистини, ґудзики, стрази).

Кулі слід взяти круглі за своєю формою. Надути їх рівно настільки, яку величину новорічної іграшки ви плануєте.

Внизу пластикового стаканчика слід зробити наскрізний отвір товстою голкою, протягнути крізь нього нитку й налити туди клею.

Просоченими клеєм нитками обмотати кульку хрест-навхрест. Нитки мають повністю висохнути і "здерев'яніти", тому найкраще залишити їх на ніч.

Коли нитки висохнуть, витягти кульку, проколовши її голкою й акуратно дістати з виробу. Далі потрібно лише закріпити додаткову петлю, щоб повісити іграшку на ялинку, або додати, обраний на власний розсуд, декор.

Подібним чином можна зробити ялинку, використавши як основу конус або вирізану з картону ялинку-трикутник.

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Автор: УНІАН