Красиві віршовані та прозові рядки, а також листівки з нагоди іменин Антона.

Сьогодні, 30 січня, свій День ангела відзначають чоловіки на ім’я Антон. У церковному світі у цей день вшановується пам'ять преподобного Антонія Великого.

Читайте такожЦерковні свята у лютому: православний календар на місяцьІм'я Антон має різні версії походження. За однієї із них, воно є видозміненою формою грецького імені Антоній. Ім'я Антоній і Антон походять від римського родового імені Antoninus – похідного від Antonius, яким називали всі хлопчиків-первістків у родині. Означає ім'я Антон "той, що вступає в бій", "той, що протистоїть", "той, що змагається в силі" та є епітетом богу Діонісу.

Вважається, що власник імені Антон – чоловік не без певного шарму. Це стримана і заклопотана людина, яка, хоча і є досить привабливою та товариською, не любить багато говорити про себе й залишається досить замкнутим.

УНІАН зібрав найкращі привітання з Днем ангела Антона у віршах та прозі, а також у красивих листівках і картинках.

Привітання з Днем Антона у віршах і прозі

***

Настав день янгола сьогодні твій, Антон,

Всіх ворогів своїх перемагай.

Бажаю, щоб проблеми рвались як картон,

Через коліно всі негаразди ти ламай.

Нехай же Бог тобі допомагає,

Міцним здоров’я завжди буде.

І янгол твій проблем до тебе не пускає,

І добрі будуть завжди люди.

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Антону помагає,

Ангел покровитель!

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Антону побажаю я тепла,

Кохання та удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

***

Дорогий Антоне, з Днем ангела тебе! Ввід усього серця щиро вітаю тебе і бажаю веселощів і прекрасних життєвих ідей, міцного здоров’я й вірної удачі, бравих задумів і героїчних вчинків, щирого кохання і поваги, великого щастя й насолоди життям.

***

Любий Антоне, вітаю з Днем ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним й частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія та любов!

***

День іменин настав сьогодні для Антона,

Тебе привітати хочу і побажати

Вагон удачі, нових баксів тонну,

Щоб прикрощів триста років тобі не знати.

Нехай добрий ангел розганяє злі хмари,

Хай світить сонце в тебе над головою,

Хай Господь усіх благ дає лише найкращих,

Хай будуть вірні друзі завжди з тобою.

***

Твоє ім'я, Антоне, бойове:

Що означає "вступає в бій",

Але по життю ти лагідний собою,

Друг хороший, надійний такий.

А сьогодні, в твій день іменинний

Ти, Антоне, прийми смс-ку.

Будь завжди ти і добрим, і сильним,

Нехай тепло завжди буде на серці.

***

Святкує ангел, там поміж зірок

Свої чудові, добрі іменини.

А ми вітаєм нині всіх чоловіків

З прекрасним, гарним іменем – Антон.

Хай ангел захищає від тривог

Від лиха та біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивий Бог,

І завжди в житті допомагає!

***

Антоне, найкращий на Землі,

Хай дарує ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Усього найкращого тобі!

***

Дорогий Антоне, я щиро тебе вітаю й хочу побажати завжди впевнено і сміливо досягати того, чого прагне твоє серце, постійно перебувати на межі чогось дивного та цікавого, ловити хвилю успіху і радості в житті.

***

Чудова людина, дорогий Антоне, я тебе від душі хочу привітати і побажати постійного росту й розвитку твоєї особистості, високих польотів до вершин успіху і слави, гучних перемог на твоєму шляху. Нехай усе хороше повертається до тебе бумерангом, а все погане залишиться позаду.

З Днем ангела Антона – листівки та картинки

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Автор: УНІАН