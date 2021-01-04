Красиві привітання і вірші з наступаючим Різдвом.

7 січня православна церква відзначає Різдво Христове - велике свято, присвячене народженню Ісуса у Віфлеємі від Діви Марії. Це одне з найбільших свят усіх християн. Дата святкування відрізняється серед різних конфесій. Католики і більшість протестантів відзначають Різдво за сучасним григоріанським календарем. А у Православної церкви дата народження Христа святкується на 13 днів пізніше - за старим, юліанським календарем, від якого ще не відмовилася Церква.

Привітання з наступаючим Різдвом

Різдво іде чудове!

Різдво іде казкове!

Хай щастя в серці буде,

І буде успіх всюди.

Та з Божої подачі

Натхнення і удачі!

Різдвяне світле чудо

В житті хай завжди буде.

З Різдвом сердечно Вас вітаю!

Хай в домі тепло й світло буде.

Нехай різдвяна зірка сяє

І шлях освітлює Вам всюди.

Хай Бог завжди допомагає

Й підказує в нелегких справах.

Щоб силу і достаток мали,

І були впевнені у «завтра»!

З Різдвом Христовим вас, зі святом!

Хай радості буде багато,

Лунають пісні та колядки,

Смакують нехай шоколадки.

Христос, бо для нас народився,

Щоб кожен із нас звеселився,

Відчув віру, спокій та щастя,

Щоб стало життя прекрасним!

Від щирого серця вітаю З Різдвом Христовим! Бажаю добра, щастя, радості і веселощів, нехай на вашому життєвому шляху ніколи не зустрічається смуток і будь-які неприємності. Будьте завжди щасливі і життєрадісні, творіть добро, яке обов'язково до вас повернеться в десятикратному розмірі!

З Різдвом листівки вірші / фото resh-cards.ru

Різдвяні вогники нехай зігріють серце,

Здійсниться мрія заповітна.

Бажаю вам щоб радість жила в серці,

А янгол посміхався вам привітно.

Нехай в Різдво чарується добро,

На добре диво, і серця привітні.

Хай кожен подарує вам тепло,

Щоб завжди в хаті щебетали діти.

Різдвяна вечеря, тепла оселя,

Дружина жадана, ніжна кохана.

Достойний хазяїн гостей стрічає,

І щиро вітає, добра всім бажає.

Здоров’я і сміху, кожному по міху,

Щоб посміхались, сім’ї не цурались.

Христос Воскрес, віщають всюди,

Воістину Воскрес — прославляють люди.

Пусть полной чашей будет дом.

Пусть в нём будет всё что нужно,

Живите весело и дружно.

Этот праздник принесёт

Много радостных забот.

Пусть Господь поможет вам,

Внемлет вашим всем мольбам.

Пусть рождественских чудес

Он отправит вам с небес.

Блестят пусть празднично иголки

И ждут подарочки у ёлки.

Вітаю З Різдвом Христовим. Нехай буде казка за вікном і в душі. Нехай Твій ангел на мить опуститься на землю і дасть знак, що все буде добре. Бажаю світлих надій, світлих думок. Бажаю щирої любові, щирої віри. Бажаю добрих чудес, добрих людей в житті. І шлях Це Різдво огорне тебе щастям.

Вітаю З Різдвом Христовим, з новим знаменням чистої любові і душевного тепла. Щиро хочу побажати, щоб поруч завжди були кохані та дорогі серцю люди, щоб життя позбавило від гірких хвилин самотності і туги, щоб це світле свято подарувало віру в справжнє диво і добро, щоб в житті було багато веселих свят і красивих історій!

Вітаю з Різдвом Христовим і бажаю всього самого доброго, всього самого радісного в житті. Нехай зірки в небесах сяють яскраво, Нехай любов в серці живе вічно, нехай щастя в житті присутній постійно. Бажаю кожен день починати з теплої надії, а завершувати — з втіхою душі.

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Автор: Катерина Пулатова