Крім того, сервіс показав перші кадри третього сезону "Білого лотоса", а також приквелів "Гри престолів", "Дюни" і "Воно".

Стримінговий сервіс HBO показав перші кадри з другого сезону постапокаліптичного зомбі-серіалу "Останні з нас" (The Last of Us). Їх можна побачити на 1:17-1:40 хвилині відеоанонсу майбутніх проєктів компанії, які вийдуть у 2024-2025 році.

Одночасно стало відомо, що новий сезон шоу "Останні з нас", знятого за однойменною культовою відеогрою, вийде у 2025 році.

Також у цьому ролику HBO показав нові кадри з багатьох інших довгоочікуваних серіалів, вихід яких заплановано в найближчі два роки. Нижче перераховуємо найгучніші з них.

Серіали, які вийдуть у 2024 році:

"Пінгвін" (The Penguin) – спін-офф фільму "Бетмен" Метта Рівза 2022 року з Коліном Фарреллом у головній ролі (повний трейлер). Прем'єра – 19 вересня 2024 року.

"Дюна: Пророцтво" (Dune: Prophecy) – приквел "Дюни" з Емілі Вотсон у головній ролі (повний трейлер). Прем'єра – листопад 2024 року.

"Монстри-коммандос" (Creature Commandos) – перший серіал у рамках медіафраншизи "Всесвіт DC" від Джеймса Ганна. Сюжет розповість про секретний загін монстрів, зібраний Амандою Воллер. Прем'єра – грудень 2024 року.

Серіали, які вийдуть у 2025 році:

3 сезон комедійної драми "Білий лотос" (The White Lotus) – цього разу події розгортатимуться в Таїланді.

3 сезон комедійної драми "І просто так..." (And Just Like That) – сиквела "Сексу і міста".

"Дастер" (Duster) – новий кримінальний трилер, у якому перша чорношкіра жінка-агент ФБР об'єднається з водієм, який переховується від правосуддя, щоб зупинити великий злочинний синдикат, що діяв на Південному Заході США 1972 року. Головну роль виконує зірка "Загублених" Джош Голловей.

"Воно: Ласкаво просимо в Деррі" (It: Welcome to Derry) – приквел культового хоррора "Воно" за романом Стівена Кінга, в якому Білл Скашгорд знову виконає роль клоуна Пеннівайза.

"Лицар семи королівств" (A Knight of the Seven Kingdoms) – ще один приквел "Гри престолів" за мотивами однойменного циклу повістей Джорджа Мартіна.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що роль Еббі в другому сезоні серіалу "Останні з нас" отримала американська акторка Кейтлін Дівер ("Гарний хлопчик", "Квиток у рай", "Наступний гол – переможний", серіал "Неймовірне").

Саме цей персонаж, поряд з Еллі (Белла Рамзі) з першої частини, є основним ігровим персонажем гри The Last of Us Part II, випущеної 2020 року. Через п'ять років після фіналу першого сезону солдат Фронту звільнення Вашингтона Еббі жадає смерті Джоела Міллера (Педро Паскаль), щоб помститися йому за вбивство її батька.

