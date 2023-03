Творці серіалу "Останні з нас" допускають, що у шоу буде більше 2 сезонів.

12 березня 2023 року вийшов заключний епізод 1 сезону хітового серіалу HBO "Останні з нас" (The Last Of Us), що є адаптацією однойменної відеоігри.

Як пише Variety, з недільною аудиторією в 8,2 мільйона людей, 9 епізод популярного постапокаліптичного драматичного серіалу побив власний рекорд за кількістю переглядів, і це незважаючи на те, що фінал був показаний під час телетрансляції церемонії вручення премії "Оскар".

За даними HBO, аудиторія екранізації The Last of Us за кілька тижнів зросла майже наполовину, а загальна кількість переглядів першого сезону шоу досягла 30,4 мільйона. Таким чином серіал обійшов "Дім дракона" із 29 мільйонами переглядів. При цьому "Останнім з нас" ще прогнозують збільшення кількості переглядів за рахунок тих, хто чекав на вихід усіх серій.

Відео дня

Тим часом, фанати серіалу вже щосили гадають, чого ж чекати від 2 сезону – шоу The Last of Us було офіційно продовжено ще на середині 1 сезону.

Хоча поки що немає конкретних термінів початку зйомок і дати виходу 2 сезону, творці шоу Крейг Мейзін і Ніл Дракманн все ж пролили трохи світла на майбутнє серіалу.

Так, за словами Дракманна, сюжет буде багато в чому слідувати грі The Last Of Us: Part II, яка вийшла в 2020 році, через 7 років після першої частини. При цьому він зазначив, що, швидше за все, на екранізацію цієї частини піде більше ніж один сезон, адже другу частину гри він називає більш складною, з великою кількістю флешбеків і нових персонажів.

Водночас у 2 сезоні творці шоу обіцяють глядачам більше екшну і більше інфікованих. Шоуранери зізнаються, що свідомо приділили в екранізації більше уваги драматичним моментам, щоб не перетворювати серіал на набір бійок і вбивств, як це буває в процесі проходження гри.

"Я не знаю, яка ваша остаточна кількість вбивств в типовому проходженні "Останніх з нас", але вона точно вимірюється тризначним числом", – зазначив Мейзін.

"Це набагато більше, ніж ми хотіли б для шоу", – додав Дракманн.

Відомо, що в другому сезоні повернуться персонажі Джоела Міллера (Педро Паскаль), Еллі (Белла Рамзі), Томмі Міллера (Габріель Луна) і Марії (Рутіна Веслі).

Наскільки строго продовження буде слідувати грі, поки неясно. Перший сезон багато в чому повторював сюжет гри, однак у другій грі, події якої розгортаються через 5 років після фіналу першої, є сюжетні повороти, які навряд чи сподобаються багатьом фанатам серіалу.

Серіал The Last Of Us – що відомо

Постапокаліптичний серіал "Останні з нас" за однойменною відеогрою показує світ через 20 років після спалаху епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету – жорсткий контрабандист Джоел Міллер, який втратив дочку на початку пандемії. Він береться перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби, щоб вчені змогли синтезувати ліки.

Головні ролі в серіалі виконали Педро Паскаль ("Мандалорець", "Нарко", "Гра престолів", "Диво-жінка: 1984", "Kingsman: Золоте кільце", "Нестерпна тяжкість величезного таланту") і Белла Рамзі ("Гра престолів", "Темні початки"). Також в серіалі зіграли Гебріел Луна ("Матадор", "Термінатор: Темні долі", "Агенти "Щ.И.Т."), Сторм Рід ("Ейфорія", "Загін самогубців: Місія навиліт"), Нік Офферман ("Парки і зони відпочинку", "Пем і Томмі"), Рутіна Веслі ("Справжня кров") та інші. Крім того, у шоу отримали другорядні ролі Трой Бейкер і Ешлі Джонсон, які зіграли Джоела та Еллі у грі.

Шоуранерами проекту виступили Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль", і Ніл Дракманн, який є автором відеогри The Last Of Us.

Прем'єра 1 сезону серіалу відбулася 15 січня 2023 року, і незабаром він побив усі рекорди за переглядами. Також серіал отримав позитивні відгуки від критиків, його добре оцінили як фанати гри, так і ті, хто ніколи її не проходив. Всього в 1 сезоні було 9 епізодів, останній з яких вийшов 12 березня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: