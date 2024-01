Персонаж Еббі, поряд з Еллі з першої частини, є основним ігровим персонажем гри The Last Of Us Part II.

Американська акторка Кейтлін Дівер отримала роль Еббі у другому сезоні серіалу "Останні з нас" (The Last Of Us), знятого за мотивом однойменної відеоігри, повідомляє Variety.

Персонаж Еббі, поряд з Еллі (Белла Рамзі) з першої частини, є основним ігровим персонажем гри The Last Of Us Part II, випущеної в 2020 році. Через п'ять років після фіналу першого сезону солдат фронту визволення Вашингтона Еббі жадає смерті Джоела Міллера (Педро Паскаль), щоб помститися тому за вбивство її батька.

Фанати гри вже в курсі, чим це закінчилося, а іншим спойлерити не будемо. Проте, раніше творці серіалу допускали, що в другому сезоні можуть більше відступити від сюжету гри, ніж в першому. Так, за словами Ніла Дракманна, автора самої гри і знятого по ній серіалу, сюжет другого сезону буде багато в чому слідувати грі The Last of Us Part II, однак, швидше за все, на екранізацію цієї частини піде більше ніж один сезон, адже другу частину гри він називає більш складною, з великою кількістю флешбеків і нових персонажів.

Водночас у другому сезоні творці шоу обіцяли глядачам більше екшну і більше інфікованих. Шоуранери зізнаються, що свідомо приділили в першому сезоні екранізації більше уваги драматичним моментам, щоб не перетворювати серіал на набір бійок і вбивств, як це було в процесі проходження гри.

Також вже відомо, що в другому сезоні повернуться персонажі Джоела Міллера (Педро Паскаль), Еллі (Белла Рамзі), Томмі Міллера (Габріель Луна) і Марії (Рутіна Веслі).

Очікується, що другий сезон серіалу вийде не раніше 2025 року – роботу над ним припиняли через п'ятимісячний страйк сценаристів США в 2023 році, й в підсумку зйомки ще навіть не почалися.

Кейтлін Дівер – біографія

Ніні 27-річна актриса почала зніматися в кіно з 2009 року, ще будучи дитиною, і на даний момент у неї досить велика фільмографія. Починала Дівер з епізодичних ролей в серіалах "Добитися або зламатися", "Американська сімейка", "Приватна практика" і "Менталіст". Також в 2011 році вона отримала невеликі ролі у фільмах "Дуже погана вчителька" з Кемерон Діас і "Дж. Едгар" з Леонардо Ді Капріо. Крім того, з 2011 року в неї були постійні ролі в серіалах "Правосуддя" і "Останній справжній чоловік".

Пізніше її фільмографія поповнилася фільмами "Красивий хлопчик" з Тімоті Шаламе, "Квиток до раю" з Джулією Робертс і "Наступний гол – переможний" з Майклом Фассбендером. Також вона запам'яталася по головній ролі в міні-серіалі ""Неймовірне" від Netflix, що вийшов в 2019 році.

