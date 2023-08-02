В український прокат відзначений численними нагородами фільм вийде 31 серпня 2023 року.

Вийшов офіційний трейлер українського документального фільму "20 днів у Маріуполі" від членів команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному російськими військами Маріуполі.

Стрічка, яка вийде в український прокат 31 серпня 2023 року, зображує облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року. Автори стрічки продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

"20 днів у Маріуполі" – це режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою нагородою в галузі журналістики.

Також Мстислав Чернов і Євген Малолєтка стали лауреатами ще низки міжнародних нагород, зокрема, Deutsche Welle Freedom of Speech Award (Німеччина), Knight International Journalism Awards (США), Biagio Agnes Award (Італія), Bayeux Calvados-Normandy Award (Франція) та інших.

Вперше картина побачила світ на одному з головних фестивалів незалежного кіно у США "Санденс" у секції World Cinema Documentary Competition. Там стрічка здобула приз глядацьких симпатій.

Українська прем'єра фільму відбулася на фестивалі Docudays UA, де "20 днів у Маріуполі" став найкращим фільмом національного конкурсу, а також володарем призу глядацьких симпатій.

Також картина отримала нагороди Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США), DocAviv (Ізраїль), Sheffield DocFest (Велика Британія), DocEdge (Нова Зеландія), Премій Cinema for Peace (Німеччина) та Royal Television Society (Велика Британія).

Кінокритики та глядачі сприйняли стрічку позитивно: на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав 100% рейтинг та відзнаку "Сертифікована свіжість", на IMDb у фільму 8,5 балів з 10, а на Metacritic – 83 бали з позначкою Must See, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

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