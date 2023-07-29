Радник мера міста показав жахливий стан колишньої "перлини" Донеччини, яку українці у первинному вигляду більше ніколи не побачать.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав хроніки "мертвого" міста - колишньої перлини Донеччини, яку окупанти майже вщент зруйнували. Раніше у Маріуполі виявили ще одне стихійне поховання.

Відповідне відео чиновник показав у Telegram: "Я покажу вам Маріуполь, якого більше немає. Хроніки мертвого міста без прикрас та монтажу. З вікна автобуса", - зазначив він.

В кадр потрапив історичний центр Маріуполя - проспект Миру від Театрального скверу до вулиці Торгова.

Окупанти за рік майже повністю спустошили Маріуполь

Нагадаємо, що війська РФ почали бої за Маріуполь 24 лютого 2022 року (в перший день повномасштабного вторгнення). Буквально одразу окупанти почали стирати "заможне" місто з лиця землі. Остаточно Маріуполь окупували 20 травня 2022 року.

У річницю поневолення міста мер Вадим Бойченко повідомив, що за рік окупанти майже повністю спустошили все, що було у Маріуполі: 70% медичної інфраструктури - знищено; якісний питний режим для населення (воду беруть з резервного озера, де "технічна" вода) - відсутній; добовий рівень смертності становить по 200-300 осіб на добу.

Маріуполь зруйнований більше ніж на 90%, також зазначав радник мера Андрющенко 29 квітня.

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