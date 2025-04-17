В український прокат фільм вийде 19 червня 2025 року.

Кінокомпанія Sony Pictures показала новий трейлер зомбі-горора "28 років по тому" (28 Years Later) – першої частини продовження культової франшизи Денні Бойла та Алекса Гарленда.

Як можна здогадатися з назви фільму, події відбуваються через 28 років після того, як вірус агресії, що перетворює людей на зомбі, було випадково випущено з дослідницької лабораторії в британському Кембриджі. За цей час зараза розповсюдилася далеко за межі Британії, перетворивши світ на руїни. Ті, хто вижив, живуть невеличкими групами в умовах жорсткого карантину.

Одна з таких спільнот знайшла прихисток на невеликому острові, з'єднаному з материком лише надійно захищеною дамбою. Коли один із членів групи разом зі своїм сином залишає острів задля місії в темне серце материка, він відкриває таємниці, дива та жахи, які змінили не лише інфікованих, але й інших, хто вижив.

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Головні ролі у фільмі зіграли Джоді Комер ("Байкери", "Остання дуель", серіал "Вбиваючи Єву"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Швидкісний поїзд", "Каскадер", "Носферату") і Рейф Файнс ("Список Шиндлера", "Англійський пацієнт", "King's Man: Початок", "Меню").

Також в пресі циркулюють чутки, що у фільмі з'явиться персонаж Кілліана Мерфі ("Початок", "Оппенгеймер", "Такі дрібниці", серіал "Гострі картузи") з першого фільму серії "28 днів по тому" Джим. Втім, якою саме буде його роль у новому фільмі, наразі невідомо, адже глядачі так і не дізналися з попередніх фільмів, чи вижив він взагалі, чи також перетворився на зомбі.

Зняв фільм Денні Бойл ("На голці", "Пляж", "Пекло", "Мільйонері з нетрів", "Стів Джобс") за сценарієм Алекса Гарленда (режисер фільмів "Ex Machina", "Анігіляція", "Чоловічій рід", "Повстання штатів"), які разом також створили фільм "28 днів по тому". Натомість обидва вони не працювали над другою частиною трилогії "28 тижнів по тому" – її поставив іспанський режисер Хуан Карлос Фреснадільо, також виступивши одним зі співсценаристів.

В український прокат фільм "28 років по тому" вийде 19 червня 2025 року.

Водночас вже відомо, що у "28 років по тому" буде сиквел – фільм "28 років по тому: Храм кісток", причому обидві стрічки знімалися паралельно. При цьому сценарій до другої частини також написав Алекс Харленд, а от в якості режисера виступила Ніа Дакоста ("Кендімен", "Марвели"). Головну роль у фільмі знову виконає Аарон Тейлор-Джонсон, також точно відомо, що з першого фільму повернеться персонаж Джека О'Коннелла ("Нескорений", "Грішники", серіал "Північні води") – лідер культу з темним минулим сер Джиммі Крістал. Вихід стрічки попередньо запланований на 16 січня 2026 року.

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