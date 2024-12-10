Світова прем'єра продовження культових "28 днів потому" та "28 тижнів потому" запланована на 20 червня 2025 року.

Кінокомпанія Sony Pictures показала перший трейлер постапокаліптичного зомбі-горора "28 років потому" (28 Years Later) від режисера Денні Бойла і сценариста Алекса Гарленда, що стане продовженням культових "28 днів потому" (2002) та "28 тижнів потому" (2007).

Як зрозуміло із назви, події нового фільму відбуваються майже через три десятиліття з тих пір, як вірус люті вирвався з лабораторії біологічної зброї. Люди, що зуміли вижити, досі живуть невеличкими групами в умовах жорсткого карантину. Одна з таких спільнот знайшла прихисток на невеликому острові, з’єднаному з материком лише надійно захищеною дамбою. Коли один із членів групи залишає острів на місію в темне серце материка, він відкриває таємниці, дива та жахи, які змінили не лише інфікованих, але й інших, хто вижив.

Головні ролі у фільмі отримали Джоді Комер ("Персонаж", "Байкери", "Остання дуель", серіал "Вбиваючи Єву"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Швидкісний поїзд", "Каскадер", "Крейвен-мисливець", "Носферату") і Рейф Файнс ("Список Шиндлера", "Англійський пацієнт", "King's Man: Початок", "Меню").

Також ходять чутки, що у фільмі з'явиться Кілліан Мерфі ("Пекло", "Початок", "Оппенгеймер", серіал "Гострі картузи"), який у першому фільмі трилогії втілив образ головного героя Джима. Якою саме буде його роль у новому фільмі, наразі невідомо, адже його доля в фіналі "28 днів потому" залишилася невідомою – чи вижив він взагалі, чи перетворився на зомбі.

Як і "28 днів потому", Денні Бойл (також відомий за фільмами "На голці", "Пляж", "Пекло", "Мільйонері з нетрів", "Стів Джобс") за сценарієм Алекса Гарленда (який сам після цього обрав шлях режисера і зняв такі фільми, як "Ex Machina", "Анігіляція", "Чоловічій рід" та "Повстання штатів").

Натомість обидва вони не працювали над другою частиною трилогії "28 тижнів потому" – її поставив іспанський режисер Хуан Карлос Фреснадільо, також виступивши одним зі співсценаристів.

Світова прем'єра фільму запланована на 20 червня 2025 року.

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