Ці кінострічки зробили його відомим.

Сьогодні, 17 січня, відомий американський актор Джим Керрі святкує свій день народження. Зірці виповнилося 62 роки.

За свій акторський талант чоловік неоднаразово отримував престижні премії. Наприклад, він володар двох та номінант ще на п'ять "Золотих глобусів", номінант на премію "BAFTA" та "Еммі". Його яскраві комедійні та драматичні ролі не залишають байдужими нікого. Нижче перелік найкращих фільмів за участі Джима Керрі.

1. "Маска" (1994)

Фільм, який наробив галасу у Голлівуді та був номінований на 5 кінопремій.

За сюжетом Керрі грає роль Стенлі Іпкісса - сором'язливого співробітника банку, який живе в невеликій квартирці, що орендується. Чоловіка постійно всі принижують, але одного разу все змінюється. Він стає володарем чарівної маски. Саме вона дарує здатність йому перетворюватися на невразливого мультперсонажа. Стенлі стає супергероєм, який бореться зі злом.

2. "Тупий та ще тупіший" (1994)

Комедійний фільм, який у прокаті по всьому світу зібрав 246 мільйонів доларів, в той час як його бюджет був лише 17 мільйонів доларів. Згодом було знято другу частину кінострічки.

За сюжетом два безробітних чоловіка Ллойд Крісмас та Харрі Данн намагаються наздогнати дівчину Мері, аби віддати втрачену нею валізу. Та вони не здогадуються, що вона зробила це навмисно як викуп за домовленістю з бандитами. Чоловіки потрапляють у справжні кумедні пригоди.

3. "Ейс Вентура: Розшук свійських тварин" (1993)

Ця пригодницька комедія точно підніме вам настрій. За сюжетом Керрі грає чоловіка на ім'я Ейс Вентура. Він є детективом із пошуку домашніх улюбленців, який не боїться важких справ. Одного разу злочинці викрадають талісмана місцевої футбольної команди - дельфіна Сніжинка. Чоловік починає своє розслідування та знаходить цікаві факти, про які ніхто не здогадується.

4. "Шоу Трумана" (1998)

Сам Джим Керрі називає сценарій фільму "Шоу Трумана" найцікавішим у своїй кар'єрі. У ньому актор вперше спробував себе в трагічному амплуа. За роль Трумана Керрі отримав свій перший "Золотий глобус" та премію MTV як "Найкращий актор".

"Шоу Трумана" - це сатирична психологічна трагікомедія. За сюжетом звичайний страховий агент не знає, що за його життям стежать камери та тисячі людей. Кожен його крок фіксується та показується в режимі реаліті-шоу.

5. "Брюс Всемогутній" (2003)

Цей фільм одразу сподобався глядачам та приніс перемогу Джиму Керрі у номінації "Найкращий комедійний актор" на премії "Teen Choice Awards".

За сюжетом герой Керрі на тиждень отримує можливість замінити Бога. Зі звичайного ведучого новин, якому все байдуже у житті, він отримує неймовірну силу та владу.

Вас також можуть зацікавити новини: