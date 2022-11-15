Актор з гумором написав, що завжди є Париж.

Канадсько-американський актор Джим Керрі потрапив під санкції РФ. Йому заборонили в'їзд на територію Росії через підтримку України. Однак зірка комедійних фільмів не засмутився.

У соціальній мережі Twitter з'явився пост, опублікований Маргарет Етвуд, якій РФ також заборонила в'їзд. Вона з гумором написала, що планувала відвідати Москву на вихідних, але тепер поїде до Києва.

На цей пост відреагував Джим Керрі: "Маргарет Етвуд, боюся, сталося найгірше. Нам заборонили в'їжджати в Росію... Але проблеми 100 канадців в цьому божевільному світі - це такі дрібниці! У нас завжди залишається Париж".

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Позиція Джима Керрі щодо війни в Україні

Ще на початку повномасштабного вторгнення актор підтримав Україну і назвав диктатора Володимира Путіна недоумком.

"У мене розривається серце, коли бачу, як невинні люди, особливо діти, наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного недоумка в історії. Стережіться того, кого не люблять", – написав раніше Джим Керрі у своїх соцмережах.

Нагадаємо, всього МЗС РФ оприлюднила перелік імен 100 громадян США і Канади, яким тепер не можна відвідувати територію країни-агресора. У цей список потрапили артисти, політики і бізнесмени. Також під санкції потрапив онук Степана Бандери - журналіст Стефан Бандера.

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