Дані картини - відмінний варіант для того, щоб відволіктися від усього і провести час з рідними.

Фільми про тварин завжди відволікають від буденних проблем і рутини. Перегляд фільму - відмінна можливість провести час з близькими людьми і відволіктися від неприємностей. УНІАН підготував 5 ідей, які скрасять ваш вечір або вихідний.

9 життів

Цікава і захоплююча комедія про відомого бізнесмена, який ніколи не знаходив часу для своєї дочки. Одного разу на день народження дівчинка попросила у тата кота. Батько ненавидів котів, але все ж пішов і придбав дитині тварину. По дорозі з ним трапилася трагедія, після якої він опинився в тілі пухнастика на прізвисько "Містер Пухнасті Штани".

Що йому доведеться зробити для того, щоб повернутися до нормального життя?

Собаче життя

Зворушливий фільм про життя собак очима ... самих собак! Виявляється, вони думають не тільки про смаколики, але ще і дуже переживають за своїх господарів. Цей фільм змусить не тільки похвилюватися за головних героїв, а й переосмислити своє ставлення до домашніх тварин.

Дивовижна подорож доктора Дуліттла

Сім років тому відомий в окрузі ветеринар доктор Дуліттл втратив свою дружину. Після цієї трагедії він відвернувся від світу і став вести самітницький спосіб життя, сховавшись за високим парканом його будинку. У нього залишилися лише екзотичні тварини, яким він свого часу допоміг. Вони не кинуть у біді свого спасителя.

Кішки проти собак

Американська кінокомедія розкриває подробиці одвічного протистояння котів і собак. У фільмі смішно Показані сцени їх протистояння і "таємної війни".

Східний вітер

Через погані оцінки в школі батьки 14-річної Мікі відправляють її на все літо до суворої бабусі в село.

На фермі дівчинка крім зубріння знаходить собі ще одне цікаве захоплення - у віддаленій коморі живе дикий жеребець на ім'я Східний вітер. Ніхто на фермі не в змозі приручити його. Чи вийде це у Мікі?

Нагадаємо, раніше було названо топ-5 душевних фільмів для хорошого настрою.

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