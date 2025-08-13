Прем'єра нового сезону детектива відбудеться у вересні.

Популярний детективний серіал із Селеною Гомес у головній ролі "Убивства в одній будівлі" повертається. Стримінговий сервіс Hulu випустив офіційний трейлер п'ятого сезону.

Сюжет нового сезону традиційно розгорнеться навколо загадкової історії вбивства. Цього разу жертвою стає швейцар Лестер, а головне тріо серіалу - Чарльз, Олівер і Мейбл відмовляються прийняти результати поліцейського звіту. Попри все вони намагаються домогтися правди, навіть якщо доведеться зануритися в глибину небезпечних таємниць. В одну мить звичний для них Нью-Йорк перевертається з ніг на голову.

До своїх ролей повернуться улюбленці глядачів Мартін Шорт, Стів Мартін і Селена Гомес. Крім них у новому сезоні з'являться й інші зірки Голлівуду: Меріл Стріп, Боббі Каннавале, Кіген-Майкл Кі, Річард Кайнд, Теа Леоні, Логан Лерман, Крістоф Вальц, а також Рене Зеллвегер.

Відео дня

Прем'єра нового сезону відбудеться на стримінгу вже 9 вересня. Поки що глядачі можуть насолодитися трейлером, який уже доступний на YouTube.

"Убивства в одній будівлі" 5 сезон - трейлер

Варто зазначити, що серіал "Убивства в одній будівлі" дебютував у 2021 та за цей час досяг великого успіху. Шоу було 56 разів номіновано на американську телевізійну премію "Еммі" та має 7 нагород.

Нещодавно на екрани вийшов інший захопливий серіал "Чужий: Земля", який уже підкорив серця як глядачів, так і критиків.

Вас також можуть зацікавити новини: