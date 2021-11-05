33-річна британська поп-співачка Адель виклала в мережу відео з кадрами, що не ввійшли в офіційний кліп на пісню "Easy On Me".
Відео з кумедними кадрами, де Адель усміхається, повторює сцену двічі, прижмурюється через аркуші, що летіли буквально в обличчя, з’явилось на офіційному YouTube-каналі зірки.
Ролик став своєрідним доповненням до основного кліпу "Easy On Me" режисера Ксав’є Долана, прем’єра якого відбулася три тижні тому.
Користувачі доброзичливо поставилися до здорової самокритики співачки.
- Королева жартів
- Сміх Адель такий заразливий
- У Адель дивовижні голос і краса
- Її сміх заразливий! День розпочався чудово. У захваті від альбому.
- Адель: пише щемку музику. Також Адель: не може вставити касету після 30 дублів
- Усі: Адель завжди добра й ніжна. Пальто: Гаразд, час довести, що вони не мають рацію! *Злий сміх
- Яка ж ця дівчина справжня! Кожен, хто вміє сміятися з себе, вартий того, щоб його слухати.
- Обожнюю ці ляпи! Показують, яка ж Адель кумедна і смішна!
Easy On Me ввійшла у новий альбом Адель "30", що вийде у листопаді цього року. Як і попередні альбоми, цей названо на честь віку співачки.
Попередній альбом "25" вийшов у 2017-му, після чого Адель на певний період відмовилась від сцени через пошкоджені голосові зв’язки. Цей час зірка присвятила малому сину.
Вас також можуть зацікавити новини