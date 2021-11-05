Easy On Me ввійшла у новий альбом Адель «30» / Скріншот

33-річна британська поп-співачка Адель виклала в мережу відео з кадрами, що не ввійшли в офіційний кліп на пісню "Easy On Me".

Відео з кумедними кадрами, де Адель усміхається, повторює сцену двічі, прижмурюється через аркуші, що летіли буквально в обличчя, з’явилось на офіційному YouTube-каналі зірки.

Ролик став своєрідним доповненням до основного кліпу "Easy On Me" режисера Ксав’є Долана, прем’єра якого відбулася три тижні тому.

Користувачі доброзичливо поставилися до здорової самокритики співачки.

  • Королева жартів
  • Сміх Адель такий заразливий
  • У Адель дивовижні голос і краса
  • Її сміх заразливий! День розпочався чудово. У захваті від альбому.
  • Адель: пише щемку музику. Також Адель: не може вставити касету після 30 дублів
  • Усі: Адель завжди добра й ніжна. Пальто: Гаразд, час довести, що вони не мають рацію! *Злий сміх
  • Яка ж ця дівчина справжня! Кожен, хто вміє сміятися з себе, вартий того, щоб його слухати.
  • Обожнюю ці ляпи! Показують, яка ж Адель кумедна і смішна!

Easy On Me ввійшла у новий альбом Адель "30", що вийде у листопаді цього року. Як і попередні альбоми, цей названо на честь віку співачки.

Попередній альбом "25" вийшов у 2017-му, після чого Адель на певний період відмовилась від сцени через пошкоджені голосові зв’язки. Цей час зірка присвятила малому сину.

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Автор: Віолетта Орлова