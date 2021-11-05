Прем’єра альбому "30" відбудеться 19 листопада.

33-річна британська поп-співачка Адель виклала в мережу відео з кадрами, що не ввійшли в офіційний кліп на пісню "Easy On Me".

Відео з кумедними кадрами, де Адель усміхається, повторює сцену двічі, прижмурюється через аркуші, що летіли буквально в обличчя, з’явилось на офіційному YouTube-каналі зірки.

Ролик став своєрідним доповненням до основного кліпу "Easy On Me" режисера Ксав’є Долана, прем’єра якого відбулася три тижні тому.

Користувачі доброзичливо поставилися до здорової самокритики співачки.

Королева жартів

Сміх Адель такий заразливий

У Адель дивовижні голос і краса

Її сміх заразливий! День розпочався чудово. У захваті від альбому.

Адель: пише щемку музику. Також Адель: не може вставити касету після 30 дублів

Усі: Адель завжди добра й ніжна. Пальто: Гаразд, час довести, що вони не мають рацію! *Злий сміх

Яка ж ця дівчина справжня! Кожен, хто вміє сміятися з себе, вартий того, щоб його слухати.

Обожнюю ці ляпи! Показують, яка ж Адель кумедна і смішна!

Easy On Me ввійшла у новий альбом Адель "30", що вийде у листопаді цього року. Як і попередні альбоми, цей названо на честь віку співачки.

Попередній альбом "25" вийшов у 2017-му, після чого Адель на певний період відмовилась від сцени через пошкоджені голосові зв’язки. Цей час зірка присвятила малому сину.

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Автор: Віолетта Орлова