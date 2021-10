Нова відеоробота артистки стала чорно-білою.

Британська співачка Адель нарешті випустила новий сингл Easy On Me і кліп на нього. Нова відеоробота вже набрала понад 14 млн переглядів.

Читайте такожЕкстремально схудла Адель прикрасила обкладинки одразу двох журналів Vogue (фото)Шанувальники з нетерпінням чекали на повернення співачки з новою композицією. У чорному-білому кліпі артистка постала в розкішному образі зі своїми фірмовими широкими стрілками на очах і густим волоссям. Адель сильно схудла після розірвання стосунків з коханим, за що в коментарях під відеокліпом її засипали компліментами.

До слова, багато хто порівнює її меланхолійну пісню Easy On Me з хітом Hello.

Новий альбом Адель

Британська співачка Адель випустить перший за шість років студійний альбом. 15-разова володарка "Греммі" продовжить традицію і відобразить у своїй четвертій платівці свій вік у момент роботи над піснями. Вона буде називатися "30".

Робота над альбомом тривала три роки. Співачка зізнається, що на самому початку цього шляху вона "була далека від того, на що сподівалася", але на сьогодні вона "ніколи в житті не почувалась більш умиротвореною".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко