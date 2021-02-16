Захоплюючий трилер з елементами чорної комедії "Аферистка" з'явиться в кінотеатрах України з 19 лютого 2021 року.

Лауреат премії "Золотий глобус" і зірка "Гри престолів" Пітер Дінклейдж в ексклюзивному фрагменті кримінального трилера "Аферистка" змушує по-новому подивитися на мотивацію його персонажа.

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Новий тизер фільму "Аферистка" спеціально для УНІАН надала компанія "Вольга Україна".

Дінклейдж грає мафіозі, який не звик чути, що щось може йти не за планом. Наприклад, раз на місяць він звично зустрічається з однією жінкою в роках - "Дженніфер Пітерсон", яка насправді є його рідною матір'ю, і для нього стає справжнім шоком, коли підручний не привіз її до місця зустрічі.

За сюжетом "Аферистки", номінантка на премію "Оскар" Розамунд Пайк ("Загублена") грає Марлу Грейсон - юриста з блискучої репутацією, що спеціалізується на наданні вельми специфічних послуг для держави. Вона - професійний опікун. Ось тільки за цією маскою криється хижачка, яка сама відбирає багатих клієнтів і за допомогою різних схем - наживається на них.

Але одного разу до неї потрапляє дуже і дуже заможна дама - Дженніфер Пітерсон, яка згідно з документами, абсолютно чиста перед законом і дуже самотня. Але виявляється, що у неї є могутній захисник в особі загадкового Романа - героя Пітера Дінклейджа, що живе поза законом. Він готовий на все, щоб витягнути Дженніфер з міцних обіймів Марли Грейсон. І ось тут починається найцікавіше - справжнє протистояння двох хижаків.

Крім Розамунд Пайк та Пітера Дінклейджа у фільмі зіграли Ейса Гонсалес ( "На драйві", "Бладшот"), Кріс Мессіна ( "Хижі пташки", "Гострі предмети") та лауреатка двох премій "Оскар" Даян Віст ( "Наркокур'єр", "Едвард Руки-ножиці").

Захоплюючий трилер з елементами чорної комедії "Аферистка" з'явиться в кінотеатрах України з 19 лютого 2021 року.

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Автор: Марина Григоренко