Перша версія пісні "Бджілка" вийшла в 2002 році, коли Аліні Гросу було 7 років.

Українська співачка Аліна Гросу випустила нову версію свого знаменитого хіта "Бджілка".

Відео з новою піснею "Бджілка 2.0" з'явилося сьогодні, 27 серпня, на YouTube-каналі співачки.

Пісня виконана українською мовою в стилі хіп-хоп. Це симбіоз сучасного звучання й мотивів легендарної пісні з дитинства, йдеться в підписі до відео. Пісня показує артистку, котра подорослішала як зовні, так і внутрішньо.

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"Зараз я подорослішала, подорослішали мої шанувальники й нова "Бджілка" чудово лягає в концепцію мого нового шоу. Я давно виношувала ідею зробити її кардинально іншою, і, здається, мені це вдалося", - сказала Гросу.

Зазначається, що вперше "Бджілка 2.0" прозвучала на сольному концерті в Одесі. У кліпі на цей новий сингл Гросу зібрані найяскравіші моменти одеського концерту.

Перша версія пісні "Бджілка" вийшла в 2002 році, коли Аліні Гросу було 7 років.

Тоді завдяки роботі з відомою українською співачкою Іриною Білик, з'явилися перші хіти Аліни: "Рушничок", "Свобода", "Бджілка", "Маленька любов".

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Автор: Олександр Топчій