Дата прем'єри поки невідома.

Компанія Amazon займеться розробкою спін-офф американського супергеройського серіалу "Пацани".

Серіал розповість про учнів в коледжі супергероїв. Їх піддано різним випробуванням - як фізичним, так і моральним. Відзначається, що молодих супергероїв поставлять в такі умови, в яких їм складно буде боротися за найкращі контракти.

Головні ролі в серіалі зіграють Ліззі Бродвей, Джаз Сінклер, Шейн Пол Макгі, Еймі Карреро, Рейна Хардесті і Медді Філліпс.

Читайте такожФільм "Погані дороги" представлятиме Україну на Оскарі (відео)Нагадаємо, прем'єра першого сезону шоу відбулася 26 липня 2019 року. Серіал отримав визнання критиків за сценарій, сюжет, гумор і гру акторів. Ще до прем'єри Amazon продовжив серіал на другий сезон, який вийшов 4 вересня 2020 року. Замовлено третій сезон, в розробці також знаходиться спін-офф.

Також відомо, що музику до перших двох сезонів серіалу написав композитор Крістофер Леннерц. Під час інтерв'ю на Comic-Con в 2019 році він назвав свою роботу над "Пацанами" "найбожевільнішою річчю" після його співпраці з Сетом Рогеном над фільмом "Повний расколбас". Можливо, музику до спін-оффу також напише він.

Якщо ви ще не дивилися перший сезон "Пацанів", то приєднуйтесь до кіноманів. Вам сподобається!

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Автор: Діана Могилєвич