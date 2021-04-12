Кадр з фільму / twitter.com/TheFilmStage

Церемонія вручення премії проходила в напіввіртуальному форматі через карантин.

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Тріумфатором премії став фільм "Земля кочівників". Хлоя Чжао визнана найкращим режисером фільму, а виконавиця головної ролі Френсіс Макдорманд стала володаркою нагороди "Найкраща актриса". Також фільм отримав нагороду за найккращу операторську роботу.

Список переможців:

  • Найкращий фільм: "Земля кочівників" 
  • Найкращий британський фільм: "Перспективна дівчина"
  • Найкращий режисер: Хлої Чжао ("Земля кочівників")
  • Найкраща актриса: Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")
  • Найкращий актор: Ентоні Хопкінс ("батько")
  • Найкращий актор другого плану: Деніел Калуя ("Юда і чорний Месія")
  • Найкраща актриса другого плану: Е-джон Юн ("Мінарі")
  • Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина") 
  • Найкращий адаптований сценарій: Флоріан Зеллер, Крістофер Хемптон ("Батько")
  • Найкращий фільм іноземною мовою: "Ще по одній" (Данія)
  • Найкращий анімаційний фільм: "Душа" 
  • Найкраща оригінальна музика: Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст - "Душа" 
  • Найкраща операторська робота: Джошуа Джеймс Річардс ("Земля кочівників") 
  • Найкращий монтаж: "Звук металу" 
  • Найкраще художнє оформлення: "Манк" 
  • Найкращий дизайн костюмів: "Ма Рейні: мати блюзу" 
  • Найкращі візуальні ефекти: "Тенет" 
  • Найкращий звук: "Звук металу" 
  • Найкращий грим і зачіски: "Ма Рейні: мати блюзу" 
  • Висхідна зірка: Буккі Бакрэй 
  • BAFTA Fellowship: Енг Лі 

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Автор: Діана Могилєвич