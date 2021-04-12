Кадр з фільму / twitter.com/TheFilmStage
Церемонія вручення премії проходила в напіввіртуальному форматі через карантин.
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Тріумфатором премії став фільм "Земля кочівників". Хлоя Чжао визнана найкращим режисером фільму, а виконавиця головної ролі Френсіс Макдорманд стала володаркою нагороди "Найкраща актриса". Також фільм отримав нагороду за найккращу операторську роботу.
Список переможців:
- Найкращий фільм: "Земля кочівників"
- Найкращий британський фільм: "Перспективна дівчина"
- Найкращий режисер: Хлої Чжао ("Земля кочівників")
- Найкраща актриса: Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")
- Найкращий актор: Ентоні Хопкінс ("батько")
- Найкращий актор другого плану: Деніел Калуя ("Юда і чорний Месія")
- Найкраща актриса другого плану: Е-джон Юн ("Мінарі")
- Найкращий оригінальний сценарій: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина")
- Найкращий адаптований сценарій: Флоріан Зеллер, Крістофер Хемптон ("Батько")
- Найкращий фільм іноземною мовою: "Ще по одній" (Данія)
- Найкращий анімаційний фільм: "Душа"
- Найкраща оригінальна музика: Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст - "Душа"
- Найкраща операторська робота: Джошуа Джеймс Річардс ("Земля кочівників")
- Найкращий монтаж: "Звук металу"
- Найкраще художнє оформлення: "Манк"
- Найкращий дизайн костюмів: "Ма Рейні: мати блюзу"
- Найкращі візуальні ефекти: "Тенет"
- Найкращий звук: "Звук металу"
- Найкращий грим і зачіски: "Ма Рейні: мати блюзу"
- Висхідна зірка: Буккі Бакрэй
- BAFTA Fellowship: Енг Лі
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