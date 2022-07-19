Безумовно, серіал про відомого детектива Шерлока Холмса приніс Камбербетчу немислиму популярність, але у нього є й інші не менш знакові ролі.

Відомому британському акторові Бенедикту Камбербетчу 19 липня виповнюється 46 років. На його рахунку десятки фільмів і популярних серіалів, за які той отримав високі нагороди і визнання публіки. На його рахунку премія Лоренса Олів'є, "Еммі" і "BAFTA TV". Також Бенедикт - чотириразовий номінант на премію "Золотий глобус", дворазовий номінант на премію "Оскар" і командор ордена Британської імперії.

Пропонуємо згадати топ-5 найкращих ролей Бенедикта Камбербетча. Якщо ви ще не бачили ці фільми, то обов'язково їх подивіться.

Франкенштейн

Це театральна постановка. Доктор Віктор Франкенштейн створює тіло з частинок померлих людей і дає йому життя. Побачивши Чудовисько, доктор в жаху від свого творіння і вирішує кинути його в надії, що той помре. Однак самотній, потворний, але невинний монстр виживає, бажаючи знайти любов і довіру людей. Звичайно ж, всюди стикається зі злістю і ненавистю. Ображена "дитина" вирішує відшукати свого творця і помститися йому.

1917

У цьому фільмі він зіграв полковника Маккензі. Згідно з сюжетом, в розпал Першої світової війни двом молодим солдатам доручають відповідальну місію, при виконанні якої ті можуть загинути. Так, військовослужбовці повинні перетнути ворожу територію і доставити секретне повідомлення, яке може врятувати сотні солдатів. Чи впораються вони з цим завданням?

12 років рабства

Тут йому дісталася роль Вільяма Форда. Головний герой - Соломон Нортап. Одружений і освічений чоловік одного разу отримав привабливу робочу пропозицію, яка мала на увазі переїзд з Нью-Йорка до Вашингтона.

Той погодився, однак коли прибув у вказане місце, був викрадений. Замість високої посади він потрапив у рабство і став приречений на жалюгідне життя. Що на нього чекає?

Серпень: Графство Осейдж

Тут Камбербетчу дісталася роль Чарлі Ейкена. Це одночасно і смішна, і сумна історія сім'ї, яка втратила батька. Ні, глава сім'ї не помер. Він зник при загадкових обставинах. Тепер три дочки зі своїми коханими повертаються в рідний дім, щоб підтримати матір і розшукати главу сімейства.

П'ята влада

Фільм заснований на реальних подіях. Камбербетч грає роль журналіста Джуліана Ассанжа. Фільм відкриє завісу того, як бажання викрити обман і корупцію влади перетворило новоспечений інтернет-проект Wikileaks в найбільш обговорювану організацію XXI століття.

Зазначимо, крім своїх блискучих ролей Камбербетч відзначився ще й тим, що підтримав Україну після того, як на нашу країну напала Росія і почала вбивати мирне населення.

Так, у березні 2022 року Бен вийшов на сцену кінофестивалю в Санта-Барбарі з прапором України. У промові він закликав підтримати фінансово організації, які допомагають біженцям, а також не мовчати про війну в Україні.

Крім того, британський актор заявив, що у своєму будинку збирався поселити сім'ю з України. В інтерв'ю Sky News він пояснив, що не буде розкривати ніякі подробиці про цих людей, проте постарається зробити все, щоб дати їм стабільність після того, що ті пережили.

Нагадаємо, раніше було названо три українських фільми, які стали відомі всьому світу.

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