Згідно з новим форматом, режисери шести фільмів, які отримали раніше "Золотого ведмедя", визначать переможців цього року

Оголошено склад журі 71-го Берлінського кінофестивалю, який пройде цього року в двох форматах - з 1 по 5 березня програма буде показана онлайн, а з 9 по 20 червня в Берліні пройдуть кінопокази для публіки. Основний конкурс оголосять 11 лютого.

Читайте такожБерлінале в 2021 році може пройти онлайн-ЗМІЯк повідомляється на сайті фестивалю, згідно з новим форматом режисери шести фільмів, які отримали раніше "Золотого ведмедя", визначать переможців цього року і будуть дивитися фільми на великому екрані в Берліні. Голови журі цього року не буде, передає 112.ua.

Зокрема, до складу журі увійшов режисер Мохаммад Расулоф, який у 2020 році отримав головний приз Берлінського кінофестивалю за фільм "Зла не існує", але не зміг прилетіти за нагородою. У 2019 році іранського постановника засудили до двох років в'язниці і заборонили професійну діяльність через пропаганду проти уряду.

Також в журі: Надав Лапід ("Синоніми", 2019), Адіна Пінтіліє ("Недоторка", 2018), Ільдіко Еньеді ("Про тіло і душу", 2017), Джанфранко Розі ("Море у вогні", 2016) і Ясміла Жбаніч ("Грбавіца", 2006).

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Автор: УНІАН