Вже з 12 травня обіцяють показати "Бетмена" та "Белфаст".

Найбільші українські кінодистриб'ютори офіційно оголосили про повернення прем'єр голлівудських блокбастерів до кінотеатрів країни.

Зокрема, прес-служба B&H Film Distribution анонсувала такі прем'єри на найближчий місяць:

з 12 травня історична біографічна драма "Белфаст" від Кеннета Брани, який отримав за нього цього року "Оскар" в категорії найкращий оригінальний сценарій

з 19 травня напружений фільм-пограбування "Швидка допомога" від Майкла Бея

з 2 червня анімційний фільм "Поганці" від DreamWorks

Окрім того, вже у червні глядачі зможуть переглянути фантастичний екшн "Морбіус" з Джаредом Лето у головній ролі.

Водночас в прес-службі Kinomania Film Distribution анонсували прокат супергеройського блокбастера "Бетмен" вже з 12 травня, включно з форматом ІМАХ. До речі, на нього вже навіть квитки продають.

Крім того, на 12 травня дистриб'ютор запланував прем'єру бойовика "Грі тіней" з Ліамом Нісоном, на 19 травня – трилера "Найманець" з Крісом Пайном, а на 26 травня – фентезі "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" (мовою оригіналу з українськими субтитрами).

Водночас, поки невідомо, коли в Україні відбудеться прем'єра суепргеройського фільму "Доктор Стрендж: у мультивсесвіті божевілля" за коміксам Marvel, світова прем'єр якого відбулася 5 травня. Попередньо на сайтах українських кінотеатрів його прем'єра запланована на 16 червня.

Як повідомляв УНІАН, у Києві окремі кінотеатри почали працювати з 21 квітня. Втім, наразі вони, як і кінотеатри в інших містах, показують лише фільми, які були в прокаті до війни.

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