Опубліковано трейлер фільму про Біллі Айліш (відео)

У картині покажуть професійне та особисте життя юної зірки.

Сервіс Apple TV+ презентував трейлер документального фільму про американську співачку Біллі Айліш. Читайте такожБіллі Айліш назвала топ-9 улюблених пісень 2020-го рокуРолик опублікований на YouTube-каналі Apple TV. Фільм буде називатися м The World's a Little Blurry («Світ виглядає трохи розмито»). У трейлері показані кадри з дитинства Айліш, з її братом Фіннеасом О'Коннеллом, з концертів. Фільм про Біллі Айліш: трейлер Фільм про Біллі Айліш: що ще відомо Прем'єра відбудеться на Apple TV+ 26 лютого 2021 року.

Режисером виступив Ар Джей Катлер («Якщо я залишуся»).

Стрічка розповість про становлення Айліш.

У картині покажуть професійне та особисте життя юної зірки. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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