Про Біллі Айліш зняли фільм / фото instagram.com/billieeilish
Сервіс Apple TV+ презентував трейлер документального фільму про американську співачку Біллі Айліш.
Читайте такожБіллі Айліш назвала топ-9 улюблених пісень 2020-го рокуРолик опублікований на YouTube-каналі Apple TV.
Фільм буде називатися м The World's a Little Blurry («Світ виглядає трохи розмито»).
У трейлері показані кадри з дитинства Айліш, з її братом Фіннеасом О'Коннеллом, з концертів.
Фільм про Біллі Айліш: трейлер
Фільм про Біллі Айліш: що ще відомо
- Прем'єра відбудеться на Apple TV+ 26 лютого 2021 року.
- Режисером виступив Ар Джей Катлер («Якщо я залишуся»).
- Стрічка розповість про становлення Айліш.
- У картині покажуть професійне та особисте життя юної зірки.
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