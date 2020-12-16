Про Біллі Айліш зняли фільм / фото instagram.com/billieeilish

Сервіс Apple TV+ презентував трейлер документального фільму про американську співачку Біллі Айліш.

Читайте такожБіллі Айліш назвала топ-9 улюблених пісень 2020-го рокуРолик опублікований на YouTube-каналі Apple TV.

Фільм буде називатися м The World's a Little Blurry («Світ виглядає трохи розмито»).

У трейлері показані кадри з дитинства Айліш, з її братом Фіннеасом О'Коннеллом, з концертів.

Фільм про Біллі Айліш: трейлер

Фільм про Біллі Айліш: що ще відомо

  • Прем'єра відбудеться на Apple TV+ 26 лютого 2021 року.
  • Режисером виступив Ар Джей Катлер («Якщо я залишуся»).
  • Стрічка розповість про становлення Айліш.
  • У картині покажуть професійне та особисте життя юної зірки.

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Автор: Катерина Шварц