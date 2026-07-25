Вийшов перший тизер серіалу 'Той, хто біжить по лезу 2099': про що він буде

Прем'єра серіалу запланована на 25 листопада 2026 року.

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video показав перший тизер науково-фантастичного мінісеріалу "Той, хто біжить по лезу 2099" (Blade Runner 2099), що стане продовженням однойменної кінофраншизи.

Як можна здогадатися з назви, події серіалу відбуватимуться у 2099 році, через 50 років після другого фільму франшизи. Після повстання репліканти захопили владу в Лос-Анджелесі. Молода втікачка-людина Кора, яка намагається видавати себе за репліканта, об'єднується з мисливицею-репликантом Олвен, термін експлуатації якої спливає. Разом вони намагаються запобігти зникненню реплікантів.

Як і у випадку з оригінальними фільмами, сюжет серіалу заснований на науково-фантастичному романі Філіпа Діка "Чи мріють андроїди про електричних овець?" (1968).

Відео дня

Головні ролі у проєкті зіграли Мішель Єо ("Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся", "Мемуари гейші", "Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Все завжди і водночас", "Wicked: Чародійка") та Гантер Шафер ("Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій", "Зозуля", "Види милосердя", серіал "Ейфорія").

Прем'єра серіалу запланована на 25 листопада 2026 року. Перший сезон налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

Франшиза "Той, хто біжить по лезу"

Нагадаємо, науково-фантастичний фільм "Той, хто біжить по лезу" від Рідлі Скотта вийшов у 1982 році. Він розповідав про мисливця на біоінженерних істот ("реплікантів") Ріка Декарда (його зіграв Гаррісон Форд), який у альтернативному кіберпанк 2019 році вистежував їх з метою "списання" (тобто знищення). Втім, низка подій змусила його переглянути свої погляди.

Спершу фільм провалився у прокаті, але з часом набув стутусу культового, а науковці неодноразово називали його одним з найкращих науково-фантастичних фільмів в історії кінематографу.

У 2017 році вийшов довгоочікуваний сиквел "Той, хто біжить по лезу 2049", який цього разу зняв Дені Вільнев. Тепер в центрі сюжету вже був реплікант Ка (його зіграв Раян Гослінг), що вистежував інших реплікантів-відступників. Однак несподіване відкриття з минулого, здатне змінити уявлення про світ реплікантів, вивело його на небезпечний шлях.

Вас також можуть зацікавити новини: