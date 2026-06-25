Netflix показав трейлер нового скандинавського детектива: він може стати хітом

Серіал стане доступний повністю 20 серпня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер нового шведського детективного серіалу "Кривава жертва" (Blood Sacrifice), що може стати класикою жанру в стилі нещодавніх "Каштанового чоловічка" та "Гаррі Голе".

В центрі сюжету серіалу, який сперу мав роботу назву "Справа" (The Case), – поліцейський Томас та його відсторонений батько-детектив на пенсії Альфред, які змушені об1єднати зусилля, щоб вистежити жорстокого вбивцю, який, схоже, націлився на поліцію.

Головні ролі у шоу виконали норвезький актор Якоб Офтебро ("Сніговик", "Містеріум. Темрява в пляшці", "Tom of Finland", серіали "Міст", "Стейнбек") та його шведський колега Пітер Андерсон (оригінальна трилогія "Дівчина з татуюванням дракона", "Джек Раян: Теорія хаосу", "Інший світ: Нове покоління").

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Створив шоу англійський сценарист Джордж Кей, найбільш відомий за хітовими серіалами "Люпен" та "Викрадений рейс", а його режисером виступив данець Крістоффер Нюхольм (серіали "Вбивство", "Табу").

"По суті, "Кривава жертва" – це любовна історія між відчуженим батьком і сином, чия робота знову зближує їх – і все це загорнуто в темну, сповнену адреналіну кримінальну драму в стилі скандинавського нуару. Дія цієї історії відбувається у Стокгольмі, у дивному, нав'язливому світлі скандинавського літа, що дозволило нам створити кримінальний трилер, який має унікальний шведський характер та епічність", – так описує проєкт Джордж Кей.

Серіал налічуватиме п'ять епізодів і стане доступний повністю 20 серпня 2026 року.

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