Netflix показав перший тизер серіалу 'Детектив Холе' за бестселерами Ю Несбе

Прем'єра серіалу відбудеться на Netflix 26 березня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший тизер норвезького детективного серіалу "Детектив Холе" (Jo Nesbo's Detective Hole), знятого за бестселерами Ю Несбе – одного з найпопулярніших письменників у жанрі "скандинавський детектив".

Цей цикл романів розповідає про блискучого детектива Харрі Холе поліції Осло, відомого нестандартними методами розслідувань.

В основу сюжету серіалу лягла п'ята книга циклу "Пентограма" (The Devil's Star), яка паралельно охоплює дві арки – появу в Осло нового серійного вбивці і безперервну ворожнечу Холе з корумпованим і абсолютно безжальним колегою-поліцейським Томом Волером.

Головні ролі в серіалі зіграли популярні далеко за межами Норвегії актори Тобіас Зантельман ("Геракл", "На гребені хвилі", серіали "Батьківщина", "Останнє королівство", "Марчелла") і Юель Кіннаман ("Робокоп", "Загін самогубців", "Дівчина з татуюванням дракона", серіали "Вбивство", "Видозмінений вуглець").

Сценаристом серіалу виступив сам Ю Несбе.

Прем'єра шоу відбудеться на Netflix 26 березня 2026 року. Перший сезон налічуватиме 9 епізодів, які, ймовірно, вийдуть одночасно.

Ю Несбе – чим відомий письменник

Норвежець Ю Несбе народився в Осло в 1960 році й спочатку починав свій творчий шлях як головний вокаліст і автор пісень норвезького рок-гурту Di Derre, заснованого в 1992 році.

Однак справжню славу йому принесло письменництво – в 1997 році була видана його перша книга "Нетопир", що відкриває цикл романів про детектива Харрі Холе. Саме цей герой став центральним персонажем у чималій бібліографії автора.

На даний момент Несбе вважається одним з найуспішніших і найпопулярніших письменників у жанрі "скандинавський детектив".

Крім книг, він також написав оригінальні сценарії до декількох популярних норвезьких серіалів, включаючи "Deadline Torp" (2004) і "Окуповані" (2015-2020).

Також його романи неодноразово екранізувалися, починаючи з 2011 року – тоді на екрани вийшов чорнокомедійний кримінальний трилер "Мисливці за головами", головну роль в якому виконав зірка "Гри престолів" Ніколас Костер-Вальдау.

Знімали фільми за книгами Несбе і в Голлівуді. Так, у 2017 році вийшов психологічний трилер "Сніговик" від шведського режисера Томаса Альфредсона ("Впусти мене", "Шпигун, вийди геть!"), головні ролі в якому зіграли Майкл Фассбендер ("Безславні виродки", "Сором", "Операція "Чорний кейс", франшиза "Люди Ікс") і Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", "Будинок з динаміту", франшизи "Дюна", "Місія неможлива"). Це була перша екранізація романів про Харрі Холе.

Крім того, в 2024 році Amazon Prime випустив неонуарний детектив "Вбивча спека" з Джозефом Гордоном-Левіттом ("500 днів літа", "Початок", трилогія "Темний лицар"), Шейлін Вудлі (франшиза "Дивергент", серіал "Велика маленька брехня") і Річардом Медденом ("Рокетмен", "Вічні", серіал "Гра престолів").

