Netflix показав трейлер 2 сезону хітового скандинавського детективу 'Каштановий чоловічок'

Продовження популярного данського детективного серіалу вийде 7 травня 2026 року на Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер другого сезону данського детективного серіалу "Каштановий чоловічок" (The Chestnut Man).

У другому сезоні, який отримав назву "Каштановий чоловічок: Гра в схованки", детективи поліції Копенгагена Марк Гесс і Найя Тулін знову об'єднають зусилля, щоб розкрити вбивство зниклої жінки, яку знайшли мертвою в лісі. Розслідування виводить їх на переслідувача, що веде зі своїми жертвами гру в схованки, під час якої дражнить їх дитячим віршиком. Детективам знову доводиться працювати пліч-о-пліч, хоча тепер їхні стосунки як ніколи складні.

До головних ролей у другому сезоні повернулися відомі данські актори Даніца Чурчич ("Містеріум. Мисливці на фазанів", серіал "Міст") та Мікель Фольско ("Королівський роман", "Містеріум. Початок", серіал "Дощ").

Другий сезон серіалу налічуватиме шість епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

Нагадаємо, серіал заснований на однойменному романі данського письменника і сценариста Сорена Свейструпа. Найбільше він відомий як творець скандинавського детективного серіалу "Вбивство", що виходив у 2007-2012 роках.

Перший сезон "Каштанового чоловічка" вийшов на Netflix у вересні 2021 року. Він розповідав про двох детективів поліції Найі Тулін та Марка Хесса, які розслідували вбивства кількох жінок, об'єднані фігурками каштанових чоловічків, залишених на місці злочину.

Серіал був позитивно сприйнятий критиками і глядачами. Наразі оцінка першого сезону на IMDb становить 7,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 100% схвалення від критиків і 83% від глядачів.

Вас також можуть зацікавити новини: