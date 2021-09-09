Прем'єра фільму в українських кінотеатрах запланована на 7 жовтня 2021 року

Вийшов перший офіційний трейлер нової української комедії "Бурштинові копи", що став дебютом в кіно для популярної української співачки Аліни Паш.

Як повідомить vlg.film, прем'єра в українських кінотеатрах запланована на 7 жовтня 2021 року.

За сюжетом комедії, патрульний Максим з дитинства мріяв стежити за правопорядком, щоб робити світ безпечним і справедливим. Але коли він береться "не за ту людину", його переводять з Києва в невелике селище на Житомирщині. Там столичний поліцейський зі своїм новим напарником Богданом кидають виклик бурштиновій мафії. Однак для цього Максу спочатку потрібно знайти спільну мову з колоритними місцевими копами і перемогти всесильного "Бурштинового Барона".

Але це не єдина проблема відважного патрульного – йому ще необхідно повернути довіру своєї коханої дівчини, коли на горизонті з'являється зухвала красуня.

Режисером виступила молодий український режисер Аліна Бухтіярова, яка до цього зняла мелодраматичний серіал "Після зими" і комедійний бойовик "Пограбування по-українськи" з Владом Ямою і Дашею Астаф'євою.

Читайте такожЗ'явився трейлер "Не дивись вгору" з Леонардо Ді Капріо в головній роліГоловні ролі у фільмі виконали український комік і співзасновник студії "Мамахохотала" Євген Янович ("Інфоголік", "Віддана") і його колега по студії Олег Маслюк ("Інфоголік"). Також у фільмі знялася зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька і популярна співачка Аліна Паш, для якої "Бурштинові копи" стали дебютом в кіно.

Що відомо про Аліну Паш

Українська співачка і реперка Аліна Паш народилася в 1993 році в селі Буштино в Закарпатській області.

З 13 років Паш брала участь у всіляких вокальних фестивалях, серед яких, "Молода Галичина", Children's Eurostar, і "Кримські хвилі", а в 11 класі школи взяла участь у передачі "Караоке на Майдані". У 2012 році працювала на бек-вокалі групи "СКАЙ" і співачки Ірини Білик, а в 2015 році взяла участь у музичному талант-шоу "X-фактор", де посіла третє місце.

Популярність як сольна виконавиця Аліна Паш отримала в 2018 році після виходу синглу Bitanga, що поєднує хіп-хоп, елементи поп-музики і етно-мотиви. Саме це стало її фірмовим звучанням.

Відтоді Аліна Паш регулярно з'являється на ТБ, а також бере участь у масштабних проектах, серед яких – участь у параді до Дня Незалежності України у 2019 році та проекті "Ковчег "Україна" до Дня Незалежності України 2021, що представляє українську культуру десяти століть.

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Автор: Марина Григоренко