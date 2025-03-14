Новий сезон культового серіалу вийде вже 10 квітня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер сьомого сезону науково-фантастичного серіалу-антології "Чорне дзеркало" (Black Mirror).

Сьомий сезон серіалу налічуватиме шість епізодів, усі вони вийдуть одночасно 10 квітня 2025 року на Netflix.

Традиційно кожна серія розповідатиме окрему історію з новими персонажами, однак усі вони будуть об'єднані спільною тематикою – згубний вплив розвитку технологій на суспільство.

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Зокрема, в новому сезоні серед інших зіграють такі зірки, як Аквафіна ("Шалено багаті азіати", "Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Ренфілд"), Емма Коррін ("Дедпул і Росомаха", "Носферату", серіал "Корона"), Пітер Капальді (серіал "Доктор Хто"), Пол Джаматті ("Нокдаун", "Ілюзіоніст", серіал "Мільярди"), Ісса Рей ("Барбі", "Американське чтиво") та інші.

Крім того, вперше в історії серіалу один з його епізодів отримає продовження – USS Callister з четвертого сезону, частина героїв якого знову з'явиться на екранах. Зокрема, мова йде про персонажів Крістін Міліоті ("Зависнути у Палм-Спрінгс", серіали "Фарго", "Пінгвін"), Біллі Маґнуссена ("Зліт", "Придорожній заклад"), Джиммі Сімпсона (серіали "Світ Дикого заходу", "Картковий будинок"), Міланки Брукс (серіал "Віндзори") та Озі Ікхайла ("Вбий своїх друзів", "Легенда про Тарзана").

І це не єдиний камбек в цьому сезону. Як видно з трейлеру, також у серіалі знову з'явиться персонаж Вілла Поултера ("Сонцестояння", "Вартові галактики 3") з інтерактивного фільму Bandersnatch франшизи "Чорне дзеркало" – дизайнер відеоігор Колін Рітман.

Нагадаємо, перший сезон "Чорного дзеркала", що складався з трьох епізодів, вийшов у 2011 році. Він моментально став хітом, одночасно отримавши позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів.

Станом на зараз вже вийшло шість сезонів серіалів, частина з яких мала три епізоди, а частина – була розтягнута до шести. Крім того, у 2014 році вийшов спеціальний різдвяний епізод "Чорного дзеркала", а у 2018 році – інтерактивний фільм Bandersnatch, в якому глядачам надали можливість керувати діями героїв, від чого, власне, і залежала кінцівка, яку вони бачили.

У різний час в серіалі зіграли такі зірки, як Сальма Гаєк, Кейт Мара, Аарон Пол, Джош Гартнетт, Деніел Калуя, Джоді Віттакер, Хейлі Етвелл, Донал Глісон, Брайс Даллас Ховард, Зазі Бітц, Денні Рамірес, Уайатт Рассел, Бенедикт Вонг, Летиша Райт, Ентоні Макі, Ендрю Скотт, Майлі Сайрус та інші.

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