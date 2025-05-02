Фільм вийде онлайн на Amazon Prime Video 12 червня 2025 року.

Стримінговий сервіс Amazon Prime Video показав трейлер кримінальної комедії "Глибоке прикриття" (Deep Cover), одну з головних ролей у якій зіграв Орландо Блум (франшизи "Володар перснів", "Пірати Карибського моря"), який активно підтримує Україну.

У центрі сюжету – викладачка на курсах комедійної імпровізації Кет, яка відчуває, що вона втратила свій шанс на успіх. Але одного разу вона отримує пропозицію всього життя від... копа під прикриттям. Заручившись підтримкою своїх двох учнів, Кет занурюється в злочинний світ Лондона.

Крім Блума, головні ролі у фільмі зіграли Брайс Даллас Говард ("Рокетмен", "Аргайл", франшиза "Світ юрського періоду"), Нік Мохаммед (серіал "Тед Ласо"), Іен Макшейн (франшиза "Джон Вік", серіал "Американські боги"), Педді Консідайн ("Смерть Сталіна", серіал "Дім Дракона"), Шон Бін (франшиза "Володар перснів", серіал "Гра престолів"), Соноя Мідзуно ("Ex Machina") та інші.

Відео дня

Зняв стрічку англійський режисер Том Кінгслі, який здебільшого працює на телебаченні.

Зйомки відбувалися в 2024 роіці у Великій Британії.

Фільм вийде онлайн на Amazon Prime Video 12 червня 2025 року.

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