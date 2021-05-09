9 травня екрани телевізорів стануть чорно-білими.

Про воєнні часи знято безліч фільмів, які можна подивитися не тільки по телевізору, але і онлайн.

Читайте такожРоман Поланскі працює над фільмом під назвою "Палац"

УНІАН зібрав найкращі фільми, приурочені до 9 травня.

У бій йдуть одні "старики"

Знаменитий режисер Леонід Биков зняв картину про льотчиків винищувального авіаційного полку. Він представив їх як безстрашних і водночас веселих людей.

Летять журавлі

Цей фільм розповідає про життя Вероніки і Бориса, яких розлучила війна. Вже з самого початку фільму зрадницьки навертаються сльози. До слова, картина "Летять журавлі" отримала "Золоту пальмову гілку".

А зорі тут тихі

Згідно з сюжетом, ще вчорашні школярки виявилися посланими на вірну смерть. У бою з німецькими диверсантами у них не було шансу вижити.

Двадцять днів без війни

Головну роль у фільмі зіграв культовий актор Юрій Нікулін. Він зіграв людину, якій некомфортно знаходиться в мирному місті, в той час, як зовсім поруч йде війна.

Список Шиндлера

Це драма про Оскара Шиндлера, члена нацистської партії. Під час Другої світової війни він врятував майже 1200 євреїв. За цей фільм режисер Стівен Спілберг отримав "Оскар".

Врятувати рядового Райана

Ще один фільм Стівена Спілберга став культовим. Черговий "Оскар" він отримав як найкращий режисер. Фільм розповідає про чотирьох братів, троє з яких загинули на війні. Щоб пом'якшити удар для їхньої матері, командування наказало розшукати четвертого брата і доставити його додому. Але все виявилося не так просто.

Життя прекрасне

Цей фільм отримав Гран-прі Канського кінофестивалю, а також взяв кілька статуеток "Оскар" в різних номінаціях. Згідно з сюжетом, під час Другої світової війни в Італії до концтабору були відправлені євреї, батько і його маленький син. Дружина, італійка, добровільно пішла слідом за ними. Дії розгортаються так, що батькові доводиться рятувати свого сина.

Підводний човен

Фільм розповідає про сьомий бойовий похід німецького підводного човна U-96 під час Другої світової війни.

Балада про солдата

Молодий солдат Альоша Скворцов підбиває два німецькі танки. В якості нагороди він просить не орден, а поїздку додому до мами. Але його шлях виявився зовсім не простий.

Йди та дивись

У центрі сюжету виявився білоруський хлопчик, який стає свідком жахів нацистської каральної акції, протягом двох днів перетворюючись з життєрадісного підлітка в сивого старого.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич