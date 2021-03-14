Пісня була написана Денисом Реконвальдом у таємному місці - будинку для творчості на кордоні України та Румунії.

Український артист Денис Реконвальд випустив нову пісню, яка називається "Алілуя". Найпершою була написана фраза: "У тихому вирі чорти танцюють".

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"Іноді для знайомства не потрібні слова, тільки погляд. Секундна зустріч очима і між вами вже танцюють чорти. Коли невинність зустрічається з пристрастю, назовні виривається та шалена енергія, яка живе в кожному з нас, і яку ми так вміло приховуємо. Думаю, кожен хоча б один раз переживав таку зустріч", - сказав Денис.

Артист продовжує експериментувати з саундом поза форматів і медійних канонів. Так, в деяких місцях пісні "Алілуя" музика зовсім не звучить, і тут же, в бриджі, слухача потужною хвилею накриває чоловічий церковний хор з восьми голосів.

Хто такий Денис Реконвальд:

Денис Реконвальд народився 25 березня 1995 року в місті Одеса

Як виконавець він дебютував у 2014 році. Несподівано для своїх друзів, знайомих, та й для самого себе Денис вирішив піти на кастинг шоу "Хочу до Меладзе"

У травні 2017 року він випустив кліп на пісню "Затуманено". Автором композиції став відомий український співак і композитор Артем Пивоваров, а режисером відео - іменитий кліпмейкер Станіслав Морозов, який співпрацював також з Тіною Кароль, Ані Лорак, Максимом Фадєєвим, Ганною Сєдоковою та іншими

Кліп "Затуманено" став успішним початком сольної кар'єри артиста і потрапив в ротацію топових музичних телеканалів країни

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Автор: Діана Могилєвич