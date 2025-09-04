Для широкої аудиторії фільм стане доступний на Netflix з 24 жовтня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер політичного трилера "Будинок з динаміту" (A House of Dynamite) від оскароносної Кетрін Біґелоу ("На гребені хвилі", "Дивні дні", "Володар бурі", "Тридцять хвилин по півночі").

За сюжетом фільму, коли в бік Сполучених Штатів запускають єдину ракету без призначення, співробітники Білого дому намагаються якомога швидше з'ясувати, хто в цьому винний, і якою має бути відповідь.

Головні ролі у фільмі виконують Ідріс Ельба ("Тор", "Тихоокеанський рубіж", "Загін самогубців: Місія навиліт", серіали "Дроти", "Лютер"), Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", франшизи "Дюна", "Місія неможлива", серіал "Бункер"), Ґабріель Бассо ("Сільська елегія", серіал "Нічний агент"), Джаред Гарріс ("Шерлок Холмс: Гра тіней", "Агенти А.Н.К.Л.", серіали "Чорнобиль", "Фундація"), Ентоні Рамос ("Трансформери: Час звіроботів", "Смерчі", серіал "Залізне серце"), Джейсон Кларк ("Найп'янкіший округ у світі", "Термінатор: Генезис", "Диявол завжди тут", "Оппенгеймер"), Вілла Фіцджеральд ("Переслідувач", "Оператор", серіал "Падіння дому Ашерів"), Кейтлін Дівер (серіали "Неймовірне", "Яблучний оцет", "Останні з нас") та інші.

Відео дня

Для Біґелоу, яка у 1989-1991 роках була дружиною режисера Джеймса Кемерона ("Термінатор", "Чужі", "Титанік", "Аватар"), це буде перший за вісім років повнометражний фільм – після історичної кримінальної драми "Детройт" 2017 року.

Світова прем'єра "Будинку з динаміту" відбулася 2 вересня 2025 року на Венеційському кінофестивалі, де він змагається за нагороди в основному конкурсі. Фільм вийде в обмежений прокат у Великій Британій та США на початку жовтня цього року, а для широкої аудиторії він стане доступний на Netflix з 24 жовтня 2025 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 89% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 89 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

Вас також можуть зацікавити новини: