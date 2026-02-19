Як лист з передової: U2, Ед Ширан і Тарас Тополя записали спільний трек (відео)

У ролику до пісні знялися українські військовослужбовці.

Ірландська рок-група U2, британський співак Ед Ширан і лідер українського колективу "Антитіла" Тарас Тополя презентували спільну пісню Yours Eternally і лірик-відео до неї за участю українських військовослужбовців.

"Навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Боно та Едж приїхали до Києва і виступили в метро... За кілька днів до цього Ед познайомив Тараса Тополю і його групу "Антитіла" з Боно. Їхня перша зустріч відбулася прямо на станції метро. З тих пір їх об'єднує дружба", - розповіли в групі "Антитіла".

Відзначається, що пісня Yours Eternally написана як лист солдата з передової:

"У ній - сміливість, внутрішня сила, що відображає дух України".

Композиція закликає не впадати у відчай, боротися і йти пліч-о-пліч зі своїми товаришами до наміченої мети, незважаючи на всі труднощі.

U2 ft. Ed Sheeran and Taras Topolia - Yours Eternally

У ролику до пісні знялися як українські військові, так і мирні жителі. Повноцінний кліп має вийти вже 24 лютого.

Як відомо, і група U2, і співак Ед Ширан підтримують Україну з початку повномасштабної війни.

