Фільм-претендент на 'Оскар-2026' викликав сплеск інтересу туристів до 'шекспірівських' місць

З моменту виходу фільму кількість відвідувачів на всіх об'єктах у містечку Стратфорд-на-Ейвоні збільшилася приблизно на 15-20 відсотків.

На тлі успіху історичної драми "Гамнет" (Hamnet), номінованої на вісім нагород "Оскар-2026" і визнаної одним з кращих фільмів минулого року, у Великобританії спостерігається сплеск інтересу до так званих "шекспірівських" місць.

Про що фільм "Гамнет"

Нагадаємо, що фільм оскароносної Хлої Чжао ("Вершник", "Земля кочівників", "Вічні"), заснований на однойменному романі північноірландської письменниці Меггі О'Фарелл, розповідає вигадану історію з життя знаменитого англійського драматурга 16 століття Вільяма Шекспіра, фокусуючись на його знайомстві з майбутньою дружиною Агнес і трагічній події в їхній родині – смерті єдиного сина Гамнета. Під впливом горя Шекспір створює свого знаменитого "Гамлета".

Головні ролі у стрічці виконали Пол Мескаль ("Після сонця", "Всі ми незнайомці", "Гладіатор II") і Джессі Баклі ("Незнайома дочка", "Чоловічий рід", серіали "Чорнобиль", "Фарго").

Відео дня

Також у стрічці зіграли Джо Алвін ("Фаворитка", "Види милосердя", "Бруталіст") та Емілі Вотсон ("Еквілібріум", "Дрібниці життя", серіали "Чорнобиль", "Дюна: Пророцтво").

На даний момент оцінка фільму на IMDb становить 7,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes у нього 86% схвалення від критиків з позначкою "Сертифікована свіжість" і 93% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 84 з 100 балів з відзнакою "Обов'язковий до перегляду" (відповідає характеристиці "всезагальне визнання"), а широка аудиторія – в 7,7 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

Які саме місця приваблюють фанатів "Гамнета"

Як пише The Independent, в містечку Стратфорд-на-Ейвоні (Уорікшир) фанатів творчості Вільяма Шекспіра зазвичай приваблюють будинок дитинства письменника, де він народився, а його батько працював рукавичником, і котедж його майбутньої дружини Енн Хетевей, також відомої під ім'ям Агнес.

Однак якщо раніше сюди приїжджали близько 250 тисяч відвідувачів на рік, то тепер цифри помітно зросли.

"З моменту виходу фільму в січні кількість відвідувачів на всіх об'єктах збільшилася приблизно на 15-20 відсотків. Думаю, це буде тривати і протягом усього року", – зазначив Річард Паттерсон, головний операційний директор фонду "Місце народження Шекспіра", який управляє цими об'єктами культурної спадщини.

За його словами, відвідувачі особливо прагнуть оглянути котедж Енн Хетевей, бажаючи дізнатися більше про залицяння майбутньої пари, подальше життя їхньої сім'ї та пейзажі, які, ймовірно, надихнули Шекспіра.

Історичні подробиці початку стосунків пари мізерні, відомо лише, що Шекспіру було 18 років, а Хетевей 26, коли вони одружилися в 1582 році. Пізніше у них народилися дочки Сюзанна і Джудіт, а також син Гамнет. Фільм намагається дати свіжий погляд на їхній зв'язок і досліджує взаємозамінність імен Гамнет/Гамлет.

Примітно, що сам фільм, дія якого відбувається в Стратфорді-на-Ейвоні та Лондоні, насправді не знімався в рідному місті знаменитого драматурга.

Кіно і туризм – люди все частіше відвідують місця, побачені на екранах

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, ось уже протягом декількох років у світі спостерігається підвищений інтерес до подорожей у форматі "set-jetting". Пояснюється це тим, що люди хочуть особисто пережити емоції, побачені у фільмах або серіалах, відвідавши місця, де вони знімалися.

Зокрема, ще один фільм-претендент на "Оскар-2026", спортивна трагікомедія "Марті Супрім" з Тімоті Шаламе, несподівано спровокувала сплеск інтересу до подорожей, пов'язаних з настільним тенісом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.