Деніел Редкліфф відверто висловився про перезапуск Гаррі Поттера

Британський актор Деніел Редкліфф зізнався, що підтримує зв’язок з Еммою Вотсон та Рупертом Грінтом і разом із ними обговорює майбутній серіал HBO про Гаррі Поттера.

Як пише Variety, усі троє сприйняли новину про перезапуск як щось сюрреалістичне. Вони добре розуміють, через що доведеться пройти новому поколінню акторів, адже самі починали зйомки у дуже юному віці та швидко опинилися в центрі шаленої популярності:

"Ви бачите фотографії цих дітей, і вам просто хочеться схопити їх і обійняти. Це той імпульс, який, я думаю, є у всіх нас".

Редкліфф зізнається, що зараз, дивлячись на новий каст, по-іншому оцінює власний досвід у франшизі. Якщо раніше він думав, що достатньо дорослий для зйомок у фільмах таких масштабів, то тепер усвідомлює, наскільки складним і відповідальним був той період.

Нові виконавці ролей Гаррі, Герміони та Рона - Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон і Аластер Стаут - вже отримали підтримку від зірок оригінальних фільмів. Редкліфф і Грінт особисто написали їм листи з побажаннями та словами підтримки, фактично передавши естафету новому поколінню.

Водночас актор закликав не тиснути на молодих акторів постійними порівняннями з оригінальним складом, щоб вони могли сформувати власні образи та пройти цей шлях самостійно.

Нагадаємо, новий серіал про Гаррі Поттера очікується у 2027 році. Він стане повноцінним переосмисленням історії, адже творці обіцяють фанатам більш детальне розкриття подій і персонажів.

