Шоу отримало позитивні відгуки.

Стримінговий сервіс Netflix випустив новий історичний серіал "Дім Гіннесів", який швидко набув популярності по всьому світу. В Україні шоу увійшло до трійки найпопулярніших проєктів на платформі за останній час.

Як повідомляє видання Tudum, серіал переносить глядача у розкішний, але водночас небезпечний Дублін 1860-х років. У центрі сюжету реальна історія родини Гіннесів, яка потерпає від проблем після смерті свого грізного патріарха, пивоварного магната сера Бенджаміна Гіннеса.

Очевидно, що глядачів зачепило поєднання драми та історії, а також різні сюжетні лінії, пов'язані як з любовними інтригами, так і з певними конфліктами. Кожен персонаж намагається відстояти власні інтереси, але при цьому не забуває про цінності сімейного бізнесу.

Дім Гіннесів - акторський склад

Також важливим фактором успіху стала акторська гра. Головні ролі зіграли Ентоні Бойл, Луїс Партрідж, Емілі Ферн, Фіонн О'Ши, Джек Ґлісон та інші. Всі вони ідеально передали характери своїх героїв та загалом настрій цієї епохи.

"Кожен з них ідеально підходив для ролі. У кожному епізоді цього шоу хімія між персонажами подібна до родини, і саме цього ми прагнемо. Ви можете бачити емоції, ви можете бачити, наскільки вони відкриті один до одного, і це просто працює в кожному окремому випадку", - поділився режисер Стівен Найт.

"Дім Гіннесів" не встиг вийти, як уже почав домінувати в чартах Netflix. Серіал оцінили як критики, так і глядачі. На сайті Rotten Tomatoes з'явилося 90% позитивних професійних відгуків. Також шоу отримало рейтинг 7,5 на IMDb.

Також Netflix випустив тизер екранізації світового бестселера "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці".

