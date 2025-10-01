Стало відомо, коли фільм вийде на екрани.

Вийшов офіційний трейлер нового фільму Netflix "Франкенштайн". Головні ролі зіграли Оскар Айзек та Джейкоб Елорді.

Сьогодні, 1 жовтня, популярний стримінговий сервіс потішив кіноманів порцією трейлерів. Серед них був новий погляд на "Франкенштайна" від режисера Ґільєрмо дель Торо.

Якщо тизер був зосереджений на Вікторі Франкенштейні, якого зіграв Оскар Айзек, то новий трейлер надав перший погляд на його творінні - монстрі, якого грає Елорді.

Відео дня

"Мій творець розповів свою історію. Тепер я розповім вам свою", - прошепотів герой Джейкоба Елорді.

Франкенштайн - трейлер

Як зазначає Variety, екранізація культового роману Мері Шеллі "Франкенштейн" Ґільєрмо дель Торо вже встигла здобути успіх на багатьох кінофестивалях. Зокрема, нещодавно відбулася прем'єра стрічки на Венеційському кінофестивалі та на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Варто зазначити, що на останньому фільм посів друге місце в номінації на престижну нагороду фестивалю "Вибір глядачів", яка традиційно є ключовим показником перегонів нового сезону кінопремій. Тож, ймовірно, саме "Франкенштейн" є одним з головних претендентів на "Оскар".

Прем'єра нової стрічки Ґільєрмо дель Торо офіційно відбудеться на Netflix 7 листопада.

Нещодавно вийшов ще один трейлер з героєм Франкенштайн - горору "Наречена".

Вас також можуть зацікавити новини: