Стримінговий сервіс Netflix презентував перший офіційний тизер нового комедійного фільму "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці". Він заснований на однойменному романі Емілі Генрі, який здобув шалену популярність у світі.

Сюжет розповідає про двох друзів Поппі та Алекса, які попри життєві обставини проводять разом кожні літні канікули. Однак, щоразу як вони зближуються, хлопець з дівчиною піддаються сумнівам, чи дійсно - це дружба, чи між ними є набагато глибші почуття.

З трейлера можна зрозуміти, що на глядачів чекає легка романтична комедія, сповнена пригод та курйозних моментів. Автори проєкту намагалися докласти максимум зусиль, аби кожен, хто дивиться, зміг відчути себе ніби у відпустці.

"Це фільм, який розповідає не просто історію кохання. Він створює відчуття, ніби ви поїхали у відпустку разом із Поппі та Алексом", - зазначив режисер серіалу Бретт Гейлі виданню Tudum.

Головні ролі зіграли зірка фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" Том Блайт, а також акторка серіалу "Моя леді Джейн" Емілі Бейдер. Також до акторського складу доєдналися Сара Кетрін Гук, Джаміла Джаміль, Люсьєн Лавісконт та Лукас Гейдж. Прем'єра екранізації роману "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці" відбудеться на Netflix 9 січня 2026 року.

Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці - тизер

