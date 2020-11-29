Початок дитячого пісенного конкурсу - о 18:00.

У неділю, 29 листопада, у Варшаві у режимі онлайн пройде дитяче Євробачення 2020. Пісні учасників шоу програватимуть у записі.

Хто виступатиме на дитячому Євробаченні 2020 від України

Україну представить Олександр Балабанов, він виступить під номером 11 з піснею "Відкривай".

Хто такий Олександр Балабанов

Балабанов народився у Донецьку. Захоплюється вокалом з раннього дитинства. У 8 років з батьками переїхав до Києва, вступив до школи мистецтв на музичне відділення.

Вільно володіє англійською мовою, вивчає німецьку та турецьку. Олександр - переможець і лауреат безлічі вокальних конкурсів і фестивалів.

Де дивитися дитяче Євробачення

Транслювати прямий ефір мовою оригіналу буде офіційний YouTube-канал конкурсу Junior Eurovision Song Contest.

В українському перекладі шоу можна буде подивитися на каналі UA:Перший. Початок конкурсу - 29 листопада о 18:00.

Які країни беруть участь у дитячому Євробаченні 2020

Глядачі почують 12 пісень цього року на дитячому пісенному конкурсі. Учасники виступлять у такому порядку:

Susan (Німеччина) Karakat Bashanova (Казахстан) Unity (Нідерланди) Petar Aničić (Сербія) Arina Pehtereva (Білорусь) Ala Tracz (Польща) Sandra Gadelia (Грузія) Chanel Monseigneur (Мальта) Sofia Feskova (Росія) Soleá (Іспанія) Oleksandr Balabanov (Україна) Valentina (Франція).

Дитяче Євробачення 2020: як голосувати

Голосування триває три дні: з 21:00 27 листопада, а закінчиться 29 листопада перед прямою трансляцією о 18:00. Після завершення всіх виступів лінії для голосування відкриють ще раз на 15 хвилин.

Безкоштовно проголосувати можна на офіційному сайті дитячого Євробачення junioreurovision.tv.

Читайте на УНІАН інтерв'ю з учасником дитячого Євробачення 2020 від України Олександром Балабановим

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Автор: Ольга Робейко