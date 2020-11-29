У неділю, 29 листопада, у Варшаві у режимі онлайн пройде дитяче Євробачення 2020. Пісні учасників шоу програватимуть у записі.
Хто виступатиме на дитячому Євробаченні 2020 від України
Україну представить Олександр Балабанов, він виступить під номером 11 з піснею "Відкривай".
Хто такий Олександр Балабанов
Балабанов народився у Донецьку. Захоплюється вокалом з раннього дитинства. У 8 років з батьками переїхав до Києва, вступив до школи мистецтв на музичне відділення.
Вільно володіє англійською мовою, вивчає німецьку та турецьку. Олександр - переможець і лауреат безлічі вокальних конкурсів і фестивалів.
Де дивитися дитяче Євробачення
Транслювати прямий ефір мовою оригіналу буде офіційний YouTube-канал конкурсу Junior Eurovision Song Contest.
В українському перекладі шоу можна буде подивитися на каналі UA:Перший. Початок конкурсу - 29 листопада о 18:00.
Які країни беруть участь у дитячому Євробаченні 2020
Глядачі почують 12 пісень цього року на дитячому пісенному конкурсі. Учасники виступлять у такому порядку:
- Susan (Німеччина)
- Karakat Bashanova (Казахстан)
- Unity (Нідерланди)
- Petar Aničić (Сербія)
- Arina Pehtereva (Білорусь)
- Ala Tracz (Польща)
- Sandra Gadelia (Грузія)
- Chanel Monseigneur (Мальта)
- Sofia Feskova (Росія)
- Soleá (Іспанія)
- Oleksandr Balabanov (Україна)
- Valentina (Франція).
Дитяче Євробачення 2020: як голосувати
Голосування триває три дні: з 21:00 27 листопада, а закінчиться 29 листопада перед прямою трансляцією о 18:00. Після завершення всіх виступів лінії для голосування відкриють ще раз на 15 хвилин.
Безкоштовно проголосувати можна на офіційному сайті дитячого Євробачення junioreurovision.tv.
Читайте на УНІАН інтерв'ю з учасником дитячого Євробачення 2020 від України Олександром Балабановим
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