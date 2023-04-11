Серіал "Дивні дива" стартував в 2016 році та став одним з найуспішніших проектів Netflix.

Netflix замовив виробництво анімаційного серіалу, події якого відбуватимуться у всесвіті популярного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things).

Як пише Variety, усі подробиці про шоу тримаються в таємниці, за винятком того, що його розробили Ерік Роблес та Flying Bark Productions. Раніше Роблес створював анімаційні шоу Random! Cartoons, Fanboy & Chum Chum та Glitch Techs.

"Ми завжди мріяли про анімаційні "Дивні дива" в дусі суботніх ранкових мультфільмів, на яких ми виросли, і побачити, як ця мрія здійснилася, було абсолютно захоплюючим. Ми більш ніж вражені тим, що придумали Ерік Роблес та його команда – сценарії та ілюстрації неймовірні, й ми не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами чимось ще! Пригоди тривають...", – йдеться в заяві братів Дафферів, які створили оригінальний серіал.

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Всесвіт "Дивні дива"

Серіал "Дивні дива" стартував в 2016 році та став одним з найуспішніших проектів Netflix. Події серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому містечку Хоукінс, жителі якого стикаються з надприродними подіями.

Головні ролі виконають Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фін Вулфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Сейді Сінк, Наталія Дайер, Чарлі Хітон, Джо Кірі, Міа Хоук, Меттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно та інші.

На даний момент вийшло вже чотири сезони шоу. Вже відомо, що п'ятий сезон, вихід якого запланований на 2024 рік, стане для серіалу останнім.

При цьому раніше Netflix оголосив про плани створення всесвіту навколо серіалу, включаючи його спіноф, театральну постановку і VR-гру. У березні 2023 року стало відомо, що події сценічного шоу розгортатимуться в Хокінсі в 1959 році, він дебютує в лондонському Вест-Енді.

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