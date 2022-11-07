Вона призначена для гарнітур віртуальної реальності.

В рамках святкування Stranger Things Day 2022 була анонсована нова гра за мотивами знаменитого серіалу Netflix "Дивні дива". Вона називається Stranger Things VR і описується, як психологічний хорор з елементами екшену.

Проект анонсували коротким тизером. У ролику показано, що сюжет гри буде заснований на четвертому сезоні. Відео включає кілька геймплейних кадрів з битвами в потойбічному світі.

Глядачам представили низку незвичайних локацій. Одна з них — це тунель з характерним червоним світлом, а друга нагадує печеру, в якій водяться знайомі фанатам серіалу монстри. Завдяки першому тизеру також вдалося дізнатися, що користувачі будуть грати за Векну — антагоніста четвертого сезону шоу. Про нього також згадується в офіційному описі Stranger Things VR.

Відео дня

""Зіграйте за Векну в новій пригоді Stranger Things VR. Станьте дослідником невідомих реальностей, формуючи розум вулика і приручаючи порожнечу. Вторгніться у свідомість і створіть жахіття у своєму прагненні помститися Одинадцять і Хокінсу. Stranger Things VR — це гра в жанрі психологічного жаху/екшену, розроблена компанією Tender Claws, яка виходить на основні VR-платформи взимку 2023 року", — йдеться в описі гри.

Корисна інформація, що стосується гри

Студія Tender Claws спеціалізується на створенні проектів для віртуальної реальності. Раніше вона випустила дилогію Virtual Virtual Reality, The Under Presents, Tempest, Tendar і George in the Tub.

Stranger Things VR — це не перша гра за мотивами серіалу "Дивні дива". До цього виходили Stranger Things: the VR Experience, кілька мобільних ігор і адаптація третього сезону шоу під назвою Stranger Things 3: The Game. Остання — це невеликий піксельний проект для ПК, консолей і смартфонів.

Вас также могут заинтересовать новости: