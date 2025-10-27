Серіал заснований на популярній манзі.

Netflix випустив трейлер нового серіалу "До останнього самурая", якому вже прогнозують неабиякий успіх. Прем'єра відбудеться 13 листопада.

Як повідомляє Tudum, сюжет шоу зосереджений на самураях, які зіткнулися з бідністю, пандемією та новим режимом Японії у 1878 році. Зокрема, вони потрапляють у жорстоку гру під назвою "Кодоку", у якій останній учасник, що залишився живим, отримає грошовий приз та шанс змінити життя.

За словами творців серіалу, вони намагалися переосмислити відому мангу Сього Імамури, при цьому зберегти унікальний дух та естетику, що притаманні японському кіно.

"Моєю прихованою метою було створити новий вид історичної драми, який також є бойовиком... Щось повністю зняте в Японії, але створене для всього світу. Сюжет ґрунтується на серйозних темах, персонажі чітко промальовані, а історія справді цікава", - зазначив продюсер та головний актор серіалу Джунічі Окада.

До останнього самурая - трейлер

Виробництво шоу розпочалося ще у 2022 році, отримавши схвалення автора оригінального твору. "До останнього самурая" складається з шести епізодів, які почнуть виходити на стримінгу 13 листопада.

Головні ролі зіграли Джунічі Окада, Хідеакі Іто, Казунарі Ніномія, Ріхо Йошіока, Юмія Фудзісакі та інші.

