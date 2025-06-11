Вийшов український трейлер антиутопічного фантастичного фільму жахів "Довга хода" (The Long Walk), знятого за мотивами однойменного роману "короля жахів" Стівена Кінга 1979 року.
Події фільму відбуваються в альтернативному світі, в якому лідери тоталітарних США щороку збирають хлопців-підлітків з усієї країни на жорстоке змагання під назвою "Довга хода": учасники мусять іти не знижуючи швидкість заздалегідь визначеним маршрутом, що не має фінішної лінії. У цій грі на виснаження буде лише один переможець, а кожному, хто не витримає – загрожує смерть. Але як далеко готові зайти нові учасники змагань – Рей та Пітер, що мають власні причини пройти Довгу ходу?
Головні ролі у стрічці зіграли Купер Гоффман, відомий за роллю у комедійно-драматичному фільмі про дорослішання Пола Томаса Андерсона "Локрична піца", а також Девід Джонссон ("Чужий: Ромул", серіал "Індустрія").
Також у фільмі задіяні Бен Ван ("Карате Кід: Легенди"), Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо") та Джуді Грір ("Світ Юрського періоду", "Людина-мураха").
Тим часом, амбасадор UNITED24 Марк Гемілл (франшиза "Зоряні війни") вже вдруге за рік з'являється на широкому екрані у екранізації Стівена Кінга – після ролі дідуся у фантастичній драмі "Життя Чака", у "Довгій ході" він втілив кардинально інший за характером образ військового майора, який контролює перебіг жорстокого змагання.
Режисером новинки виступив справжній майстер антиутопій Френсіс Лоуренс (франшиза "Голодні ігри", "Я, Легенда", "Костянтин: Володар темряви").
Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 11 вересня 2025 року.