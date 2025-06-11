В український прокат фільм від режисера "Голодних ігор" вийде 11 вересня 2025 року.

Вийшов український трейлер антиутопічного фантастичного фільму жахів "Довга хода" (The Long Walk), знятого за мотивами однойменного роману "короля жахів" Стівена Кінга 1979 року.

Події фільму відбуваються в альтернативному світі, в якому лідери тоталітарних США щороку збирають хлопців-підлітків з усієї країни на жорстоке змагання під назвою "Довга хода": учасники мусять іти не знижуючи швидкість заздалегідь визначеним маршрутом, що не має фінішної лінії. У цій грі на виснаження буде лише один переможець, а кожному, хто не витримає – загрожує смерть. Але як далеко готові зайти нові учасники змагань – Рей та Пітер, що мають власні причини пройти Довгу ходу?

Головні ролі у стрічці зіграли Купер Гоффман, відомий за роллю у комедійно-драматичному фільмі про дорослішання Пола Томаса Андерсона "Локрична піца", а також Девід Джонссон ("Чужий: Ромул", серіал "Індустрія").

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Також у фільмі задіяні Бен Ван ("Карате Кід: Легенди"), Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо") та Джуді Грір ("Світ Юрського періоду", "Людина-мураха").

Тим часом, амбасадор UNITED24 Марк Гемілл (франшиза "Зоряні війни") вже вдруге за рік з'являється на широкому екрані у екранізації Стівена Кінга – після ролі дідуся у фантастичній драмі "Життя Чака", у "Довгій ході" він втілив кардинально інший за характером образ військового майора, який контролює перебіг жорстокого змагання.

Режисером новинки виступив справжній майстер антиутопій Френсіс Лоуренс (франшиза "Голодні ігри", "Я, Легенда", "Костянтин: Володар темряви").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 11 вересня 2025 року.

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