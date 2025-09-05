Актор скинув майже 30 кілограмів.

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував всіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Незламний" (The Smashing Machine). Задля ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.

Джонсон проробив неймовірну роботу, аби трансформуватися у колишнього відомого бійця Марка Керра і не лише в плані акторських здібностей, але й фізичної форми. Як зазначила дієтологиня та авторка бестселерів Тобі Амідор у коментарі RadarOnline.com, такі зміни потребують ґрунтовних знань і ретельного підходу як до харчування, так і до тренувань.

"Щоб підготуватися до ролі Марка Керра у фільмі "Незламний", потрібно багато порад та знань про те, як набрати м'язи таким здоровим способом. Часто, як у випадку з бодибілдерами, вуглеводи виключають з раціону або мінімізують їх споживання, щоб виглядати ще більш м'язистими", - розповіла експертка.

Фахівчиня підтвердила, що такого результату, як у "Скелі", цілком можливо досягти здоровим способом, якщо протягом тривалого часу дотримуватися певних дієт і розкладу тренувань:

"Якщо робити це протягом тривалого часу, наприклад, року або навіть 8-9 місяців, можна перейти до вигляду, який зараз має Джонсон. Все, що можна зробити, це сподіватися, що він зробив це правильно, для свого здоров'я".

Колишній рестлер неодноразово заявляв про своє бажання максимально трансформуватися задля ролі. Однак, яким саме способом Двейн схуд за досить короткий період, поки що невідомо.

Варто зазначити, що стрічка "Незламний" вже почала приносити перші успіхи. Під час прем'єри на Венеційському кінофестивалі команда фільму зірвала 15-хвилинні овації, а самому Джонсону вже навіть пророкують номінацію на "Оскарі".

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, коли в український прокат вийде "Незламний", в якому знявся український боксер Олександром Усиком.

