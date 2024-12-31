Актор отримав роль у фільмі "Супергерл: Жінка завтрашнього дня".

Американський актор Джейсон Момоа, найвідоміший широкому загалу за серіалом "Гра престолів", а також за такими франшизами, як "Форсаж" і "Аквамен", повертається в оновлений кіновсесвіт DC.

Утім, цього разу він гратиме не супергероя Артура Каррі / Аквамена, а суперлиходія / антигероя Лобо – інопланетного найманця і мисливця за головами з планети Кзарнія, повідомив сам Момоа у своєму Instagram.

Зокрема, він розмістив уривок зі свого старого інтерв'ю, де він заявляв про бажання зіграти Лобо, підписавши його фразою: "Вони подзвонили".

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"Я колекціоную комікси, і я більше не роблю цього, але він завжди був моїм улюбленцем, і я завжди хотів зіграти Лобо, тому що я такий: "Алло? Це ідеальна роль. Я маю на увазі, послухайте. Якщо вони зателефонують і попросять мене зіграти його, це буде до біса добре. Я не отримував такого дзвінка, тому я не хочу публікувати жодних фейкових новин, але якщо вони коли-небудь зателефонують мені й попросять зіграти або запросять на прослуховування, я буду там", – говорив раніше Момоа в одному з інтерв'ю.

Тим часом режисер Джеймс Ганн, який наразі є головою DC Studios, відповів на цей пост коментарем: "Ласкаво просимо, друже".

За даними Variety, поява персонажа відбудеться у фільмі "Супергерл: Жінка завтрашнього дня" (Supergirl: Woman of Tomorrow), вихід якого заплановано на 26 червня 2026 року. Зніме фільм австралійський режисер Крейг Гіллеспі ("Ларс і справжня дівчина", "Я, Тоня", "Круелла", серіал "Пем і Томмі").

Згідно з попереднім синопсисом, фільм розповість про двоюрідну сестру Супермена Кару Зор-Ел, яка у свій двадцять перший день народження мандрує галактикою в компанії Крипто Суперпса. Дорогою вона знайомиться з молодою інопланетянкою на ім'я Руті, й тепер на неї чекають "кровопролитні пошуки помсти".

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що австралійська акторка Міллі Олкок, найвідоміша за роллю молодої Рейєніри Таргарієн у серіалі HBO "Дім Дракона", гратиме Кару Зор-Ел / Супердівчинку у фільмах всесвіту DC Джеймса Ганна.

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