В якому саме фільмі відбудеться дебют Міллі Алкок в ролі Супергерл – наразі невідомо.

23-річна австралійська актриса Міллі Алкок, найбільш відома за роллю молодої Рейеніри Таргарієн в серіалі HBO "Дім Дракона", буде грати Кару Зор-Ел / Супергерл у фільмах всесвіту DC Джеймса Ганна.

"Це точно. Міллі – фантастично талановита молода актриса, і я неймовірно радий, що вона стане частиною DCU. Так, я вперше дізнався про неї в "Домі Дракона", але був вражений її різноманітними прослуховуваннями і кінопробами для Супергерл. Вона втілює Кару так, як її задумали Том Кінг, Білкіс Івлі (обидва автори серії коміксів "Супергерл: Жінка завтрашнього дня" – ред.) і Ана Ногейра (сценарист фільму "Супергерл: Жінка завтрашнього дня" – ред.)", – написав у своєму Instagram сам Ганн, таким чином підтвердивши інформацію, що з'явилася трохи раніше в ЗМІ.

При цьому, як пише Variety, наразі невідомо, в якому саме проекті DC відбудеться дебют Алкок в ролі "Супергерл". Річ у тім, що сольний фільм "Супергірл: Жінка завтрашнього дня" ще не має режисера і дати виходу, і він буде лише четвертим фільмом в рамках всесвіту DC Джеймса Ганна. Видання допускає, що героїня може вперше з'явитися в першому фільмі всесвіту "Супермен: Спадщина".

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Відзначимо, що до цього роль Супергерл в розширеному кіновсесвіті DC виконувала американська актриса Саша Калле – в фільмі "Флеш" 2023 року, однак Ганн вирішив не залучати її до цієї ролі в оновленій DCU.

Кіновсесвіт DC Джеймса Ганна – що відомо

У жовтні 2022 року американський кінорежисер Джеймс Ганн, на рахунку якого франшиза "Вартові галактики" в рамках кіновсесвіту Marvel і фільм "Загін самогубців: Місія навиліт" і серіал "Миротворець" в рамках розширеного кіновсесвіту DC, став співголовою DC Studios. На початку лютого 2023 року він назвав перші десять проектів оновленого всесвіту DC – по фільмів і п'ять серіалів. Вони стануть частиною першого розділу DCU під назвою "Боги та монстри".

Першим повнометражним фільмом всесвіту має стати "Супермен: Спадщина", який зосередиться на формуванні особистості Супермена. Його вихід запланований на 11 липня 2025 року – режисером виступить сам Джеймс Ганн. При цьому роль Кларка Кента / Супермена отримав американський актор Девід Коренсвет, найбільш відомий за серіалами "Картковий будиночок", "Політик", і "Голлівуд". Роль Лоїс Лейн дісталася зірці серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" Рейчел Броснахен.

Далі повинні вийти фільми "Авторитети", про який взагалі нічого невідомо, новий фільм про Бетмена "Відважний і сміливий", який зосередиться на стосунках героя з його сином Деміеном Вейном в якості Робіна (його зніме режисер франшизи "Воно" і фільму "Флеш" Андрес Мускетті), вже описаний вище сольний фільм про Супердівчину і, нарешті, фільм жахів "Болотяна істота".

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