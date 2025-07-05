Цей серіал був дуже популярний в Україні.

Австралійський актор Джуліан Макмехон, відомий за своїми головними ролями в серіалах "Всі жінки - відьми" (Charmed), "ФБР: Найрозшукуваніші", а також фільмах 2000-х років "Фантастична четвірка", помер 2 липня в Кліруотері, штат Флорида, після боротьби з раком. Про це пише Deadline.

Зазначається, що йому було 56 років.

"З відкритим серцем я хочу поділитися зі світом тим, що мій коханий чоловік Джуліан Макмехон мирно помер цього тижня після доблесних зусиль у боротьбі з раком. Джуліан любив життя. Він любив свою сім'ю. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу і любив своїх шанувальників. Його найпотаємнішим бажанням було принести радість якомога більшій кількості життів. Ми просимо підтримки в цей час, щоб дозволити нашій родині сумувати на самоті. І ми бажаємо всім тим, кому Джуліан приніс радість, продовжувати знаходити радість у житті. Ми вдячні за спогади", - сказала його дружина Келлі Макмехон.

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Кар'єра Макмехона

Варто зазначити, що Макмехон народився в Сіднеї 27 липня 1968 року. Почавши кар'єру як модель, він перейшов в акторство, зігравши головну роль у недовговічному австралійському денному серіалі 1989 року "Сила, пристрасть". Актор дебютував у повнометражному фільмі в головній ролі в австралійсько-американському фільмі 1992 року "Мокре і дике літо"! Потім Макмехон переїхав до Голлівуду і почав свою американську кар'єру так само, як і австралійську - з ролі в денному серіалі.

Після роботи в серіалі NBC "Інший світ" 1993 року Макмехон перейшов у прайм-тайм як постійний учасник серіалу в кримінальній драмі "Профайлер", яка йшла чотири сезони. Потім він приєднався до популярної надприродної драми WB "Всі жінки - відьми" на три сезони в головній ролі демона Коула Тернера. Цей серіал був вельми популярний в Україні.

Після цього його затвердили на роль зірки серіалу "ФБР: Найрозшукуваніші" на каналі CBS. Він грав керівника групи Джесса Лакруа з підрозділу "Найрозшукуваніші" ФБР протягом трьох сезонів до свого несподіваного відходу в березні 2022 року.

У повнометражних фільмах він найвідоміший за своєю головною роллю доктора Дума у двох фільмах Тіма Сторі "Фантастична четвірка": "Фантастична четвірка" 2005 року і сиквелі "Фантастична четвірка: Вторгнення Срібного серфера" 2007 року. Серед фільмів Макмехона також можна відзначити "Передчуття", "РЕД", "Параноя", "Ти не ти", "Сафарі на гойдалках" і зовсім нещодавно - "Серфер" 2024 року і "The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat".

Важливо, що його остання роль була в детективному серіалі Netflix "Резиденція": Макмехон звернувся до свого коріння для цієї ролі, зігравши прем'єр-міністра Австралії.

Смерть акторів із серіалу "Зачаровані"

Влітку минулого року акторка Шеннен Доерті, яка відома за культовими серіалами "Беверлі-Гіллз 90210" і "Всі жінки - відьми" пішла з життя: їй було 53 роки.

Зірка з 2015 року боролася з онкологічним захворюванням - раком молочної залози. Вона проходила тривале лікування і їй навіть довелося видалити молочну залозу. Через 2 роки акторка заявила, що перебуває у стадії ремісії. Однак пізніше рак знову повернувся і забрав її життя назавжди.

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