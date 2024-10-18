Видовищний науково-фантастичний екшн від братів Руссо вийде на екрани 14 березня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер науково-фантастичного пригодницького фільму "Електричний штат" (The Electric State), режисерами якого виступили брати Ентоні та Джо Руссо, найбільш відомі роботою над франшизами "Месники" та екшном "Сіра людина".

Події фільму відбуваються в альтернативній версії 90-х після повстання роботів. У пошуках молодшого брата осиротіла дівчина подорожує Заходом США разом із роботом, що має подобу мультяшного персонажа, контрабандистом і його помічником.

Сюжет фільму заснований на однойменному графічному романі Саймона Столенхага.

Головні ролі у фільмі виконали Міллі Боббі Браун (франшиза "Енола Голмс", серіал "Дивні дива") і Кріс Пратт (франшизи "Вартові галактики", "Світ Юрського періоду").

Також у фільмі задіяні Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас", серіал "Локі"), Стенлі Туччі ("Диявол носить Прада", "Перший месник") та Джанкарло Еспозіто ("Мегалополіс", серіали "Пуститися берега", "Мандалорець").

Неігрових персонажів в оригінальній версій озвучили Вуді Гаррельсон (франшизи "Голодні ігри", "Вітаємо у Зомбіленді", серіал "Справжній детектив"), Ентоні Макі (франшиза "Перший месник", серіали "Сокіл та Зимовий солдат", "Видозмінений вуглець"), Браян Кокс ("Троя", "Хоробре серце"), Біллі Боб Торнтон ("Бал монстрів", "Поганий Санта", серіал "Фарго") та інші.

Фільм вийде ексклюзивно на Netflix 14 березня 2025 року.

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